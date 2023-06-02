Несколько российских регионов попали под обстрел и атаку дронов: есть погибшие

Губернаторы российских регионов сообщили о ночных атаках беспилотников и обстрелах. Днем стало известно об обстреле трассы в Белгородской области, в результате которой погибли люди.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В Смоленской области два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекс, сообщает "Медуза" со ссылкой на главу региона Василия Анохина.

По его словам, атаки произошли в районе трех часов ночи в деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района. Анохин заявил, что никто не пострадал, критических повреждений и пожаров нет.

Baza пишет, что один из беспилотников взорвался на территории нефтеперерабатывающей станции "Транснефти". Второй беспилотник атаковал газораспределительную станцию, в результате взрыва повреждения получило административное здание.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела загорелся жилой дом. Он также сообщил об обстреле села Новая Погощь Суземского района, из-за этого произошел пожар в жилом двухквартирном доме.

В Кировском районе Калужской области в лесу упал и взорвался "неопознанный объект", рассказал глава региона Владислав Шапша. По его словам, "объекты экономики" и жилые дома не повреждены, пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночь в регионе "прошла относительно спокойно". "Вчера в районе двух часов ночи в Шебекинском округе слышал, что обстрелы территории со стороны Вооруженных сил Украины продолжаются", — написал Гладков в своем телеграм-канале.

Днем он сообщил о еще одном обстреле: в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили, две женщины погибли на месте от полученных травм. Также есть пострадавшие, ехавшие в другой машине: у одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу.

Глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что в ночь на 2 июня рядом с Курском система ПВО сбила "несколько украинских беспилотников". По информации Baza, атака продолжалась полчаса, над городом сбили восемь беспилотников. Обломки дронов повредили несколько домов.