Протестующие снова стягиваются к площади Независимости в Минске. Сегодняшний митинг запланирован в первую очередь как митинг бастующих рабочих, который могут поддержать все желающие. Как сообщает Tut.by, на площади собралось уже несколько тысяч человек.

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Несколько тысяч белорусов собрались на новый митинг на площади Независимости

Протестующие снова стягиваются к площади Независимости в Минске. Сегодняшний митинг запланирован в первую очередь как митинг бастующих рабочих, который могут поддержать все желающие. Как сообщает Tut.by, на площади собралось уже несколько тысяч человек. В остальных городах тоже начинаются новые митинги.

В 20:00 по местному времени (совпадающему с рижским) колонна демонстрантов собирается выдвинуться на улицу Окрестина, где находится изолятор, вышедшие из которого задержанные рассказывают о пытках и избиениях. Протестующие собираются требовать освобождения политзаключенных.

Tut.by пишет, что в основном на площади обсуждали увольнение гендиректора Купаловского театра, который неделю назад на этой же площади призывал к отставке главу МВД. Работники театра думают уволиться из солидарности

Около семи вечера люди двинулись с площади Независимости к Купаловскому театру.

В других городах тоже происходят протесты. В Солигорске шахтёры объявили о бессрочной забастовке, поддержать их на вышли несколько тысяч человек.

Жители Гомеля собрались и зачитали требования к властям.

(Новость будет дополняться).