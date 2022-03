"Нет войне!" Редактор Первого канала ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом

Редактор Первого канала российского телевидения Марина Овсянникова в понедельник вечером прервала эфир программы "Время", появившись в студии с антивоенным плакатом.

В тот момент, когда ведущая Екатерина Андреева говорила о планах премьер-министра Михаила Мишустина по смягчению воздействия международных санкций, за ее спиной неожиданно появилась девушка с плакатом с надписью: "NOWAR (нет войне).

"Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут, громко заявила она. - Russians against war (россияне против войны). Нет войне! Остановите войну!"

Как сообщает ТАСС, Овсянникова была задержана, и теперь ей грозит административное дело, а Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом "с посторонней в кадре во время прямого эфира".

Позже "ОВД-Инфо" распространил обращение, которое Марина Овсянникова записала перед тем, как выйти с антивоенным плакатом в эфир программы "Время".

Ovsyannikova also appears to have recorded a video beforehand in which she blames Putin for the war and apologizes for her work on Russian state TV news. pic.twitter.com/VuoqtJWcIY