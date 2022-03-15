"Нет войне!" Редактор Первого канала ворвалась в прямой эфир с антивоенным плакатом

Редактор Первого канала российского телевидения Марина Овсянникова в понедельник вечером прервала эфир программы "Время", появившись в студии с антивоенным плакатом.

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В тот момент, когда ведущая Екатерина Андреева говорила о планах премьер-министра Михаила Мишустина по смягчению воздействия международных санкций, за ее спиной неожиданно появилась девушка с плакатом с надписью: "NOWAR (нет войне).

"Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут, громко заявила она. - Russians against war (россияне против войны). Нет войне! Остановите войну!"

Как сообщает ТАСС, Овсянникова была задержана, и теперь ей грозит административное дело, а Первый канал проводит проверку в связи с инцидентом "с посторонней в кадре во время прямого эфира".

Позже "ОВД-Инфо" распространил обращение, которое Марина Овсянникова записала перед тем, как выйти с антивоенным плакатом в эфир программы "Время".

Ovsyannikova also appears to have recorded a video beforehand in which she blames Putin for the war and apologizes for her work on Russian state TV news. pic.twitter.com/VuoqtJWcIY — max seddon (@maxseddon) March 14, 2022

Вот что она сама рассказала о мотивах своего поступка.

"То, что сейчас происходит на Украине - это преступление. И Россия - страна-агрессор. И ответственность за это преступление лежит только на совести одного человека. И этот человек - Владимир Путин", - сказала она.

"Мой отец - украинец, моя мать - русская. И они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее [в цветах российского и украинского флагов] - как символ того, что Россия должна немедленно остановить братоубийственную войну, и наши братские народы еще смогут примириться", - сказала она.

Марина с сожалением признается, что последние годы работала на Первом канале, занимаясь кремлевской пропагандой, и теперь ей очень стыдно за это: "Стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора. Стыдно за то, что позволяла зомбировать русских людей".

"Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось. Мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального. Мы просто безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом. И сейчас от нас отвернулся весь мир. И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны", - сказала она.

По ее словам, только в наших силах остановить это безумие.

"Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех!" - призвала она.

Позже адвокат Павел Чиков подтвердил, что редактор Первого канала Марина Овсянникова была доставлена в ОВД "Останкино".

"Предположительно в отношении нее составлен протокол по модной сейчас статье 20.3.3 КоАП о военной цензуре за дискредитацию российских вооруженных сил. К ней выехал адвокат Даниил Берман", - сказал Чиков.

Позже он сообщил, что адвокату не позволяют встретиться с Овсянниковой, а у телецентра Останкино стоят несколько полицейских автомобилей УВД Северо-восточного административного округа Москвы.