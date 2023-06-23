Нетаньяху рассказал, почему Израиль не передает Украине оружие

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что его страна не передает вооружение Украине из-за опасений, что оно может попасть в руки Ирана.

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У Израиля есть опасения, что любые системы, которые получит Украина, будут использованы против него, поскольку якобы могут попасть в руки Ирана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью газете The Jerusalem Post заявил, что его страна не передает вооружение Украине из-за опасений, что оно может попасть в руки Ирана.

По его словам, положение Израиля отличается от Польши, Германии и других стран Европы. Израиль находится в "особой ситуации", поскольку имеет "тесную военную границу" с Россией.

"Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе", — сказал Нетаньяху.

Он отметил, что у Израиля есть опасения, что любые системы, которые получит Украина, будут использованы против него, поскольку якобы могут попасть в руки Ирана. По словам Нетаньяху, у границ Израиля якобы уже заметили западные противотанковые ракетные комплексы, ранее переданные Украине.

"У нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, используют против нас. Потому что они могут попасть в руки Ирана и использовать против нас. И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ", — сказал политик.

По его словам, в Израиле сочувствуют Украине и оплакивают трагедию, которая происходит из-за начавшейся Россией войны.

"Мы хотели бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что мы также находимся в особой ситуации, когда в будущем мы можем оказаться в состоянии помочь покончить с этим конфликтом", — сказал Нетаньяху.

"Поэтому я думаю, что сбалансированный подход, который мы выбрали, является правильным. В международных делах следует быть очень осторожным", — резюмировал премьер Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль передает Украине технологии, связанные с "умным" оповещением о ракетах и дронах.