Нетаньяху сможет запустить процесс аннексии израильских поселений с июля, если США не передумают

Правительство Израиля может уже в июле начать обсуждения об аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан. В ответ палестинские власти угрожают выходом из всех договоров и соглашений — но это не первая такая угроза за последние годы.

Судьба территорий — часть сложного геополитического уравнения: израильские политики прямо говорят, что пойдут на аннексию только в случае признания их решения Вашингтоном. Иордания и другие арабские союзники США официально высказались против и могут употребить свое влияние, чтобы помешать США однозначно выступить на стороне Израиля.

На исход могут повлиять и президентские выборы в США: израильские дипломаты боятся, что их планы могут быть нарушены в случае поражения Дональда Трампа и победы Джо Байдена, который не поддерживает аннексию.

ООН, государства Евросоюза, Россия и все арабские страны выступают против односторонних действий Израиля.

Почему Израиль решился на аннексию



Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в результате Шестидневной войны 1967 года. С тех пор на его территории происходит активное создание еврейских поселений — сейчас в 140 населенных пунктах живут больше 400 тыс. евреев. Совет Безопасности ООН считает эти поселения незаконными, но Израиль оспаривает это определение. Арабское население территории превышает 2 млн человек.

Вынесение аннексии Западного берега реки Иордан на обсуждение в правительстве и парламенте — часть сделки по созданию коалиционного правительства, заключенной между Нетаньяху и центристом Бенни Ганцем. Правительство было утверждено в воскресенье, после полутора лет политического кризиса и трех выборов.

Суть предложения состоит в объявлении части оккупированных территорий постоянной частью Израиля. Однако это прописано с оговоркой, что планы будут воплощены только при поддержке США.

Официальный Вашингтон пока что не выражал однозначно свою позицию. Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе посетил Израиль и встретился с Нетаньяху. Он в очередной раз призвал палестинское руководство согласиться на план мирного урегулирования, предложенный Трампом.

Между тем американское издание Axios узнало, что посол Израиля в США Рон Дермер в общении с чиновниками администрации Трампа, членами конгресса и консервативными публицистами объяснял, что Израиль должен начать аннексию уже сейчас, до президентских выборов в ноябре. Посол опасается, что победа кандидата от демократов Джо Байдена может нарушить планы.

Во вторник Байден впервые публично высказал свою позицию — он заявил, что не поддерживает аннексию и считает ее угрозой для мирного разрешения конфликта.

А в четверг 18 сенаторов-демократов — в том числе Элизабет Уоррен, которая считается потенциальным кандидатом в вице-президенты от Демократической партии (в паре с Байденом) — обратились к Нетаньяху и Ганцу с письмом против планов односторонней аннексии.

Решимость Нетаньяху отчасти вызвана планом по урегулированию палестино-израильского конфликта, разработанного зятем президента США Джаредом Кушнером. Этот план предусматривает признание суверенитета Израиля над частью территорий Западного берега и создание палестинского государства на 70% оставшихся территорий Западного берега, а также в секторе Газа, со столицей на окраине Восточного Иерусалима (Израиль в 1980 году аннексировал Восточный Иерусалим и провозгласил весь город своей "вечной и неделимой столицей"; большинство стран мира не признали это, но администрация Трампа в 2018 году с этим согласилась).

Администрация Трампа и прежде делала беспрецендентные шаги в поддержку Нетаньяху, признав аннексию Голанских высот и перенеся свое посольство в Иерусалим. Одна из ключевых групп поддержки Трампа — евангельские христиане, которые выступают за полный суверенитет Израиля над этими территориями.

Беспрецедентная угроза палестинского лидера



Палестинское руководство отвергло предложение Трампа, а в ответ на заявления об израильской аннексии лидер Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас заявил о выходе из всех соглашений с Израилем и США, в том числе договоров о безопасности.

Аббас призвал другие страны к введению санкций против Израиля, если Нетаньяху перейдет к аннексии.

"С этого момента израильские оккупационные власти должны нести всю ответственность и все обязательства перед международным сообществом в качестве страны-оккупанта", — заявил Аббас.

Аббас и раньше угрожал выходом из договоров, однако до конца этого шага не совершил.

В четверг премьер-министр ПА встретился с силовиками автономии, чтобы обсудить выход из соглашений с Израилем.

Но эксперты говорят, что полный разрыв отношений представить сложно — Израиль контролирует все въезды на территорию, где базируется правительство Аббаса. Координация с израильскими силами необходима даже для простого передвижения по автономии.

Предупреждение иорданского короля и протесты международного сообщества

Резко против аннексии высказался король Иордании Абдалла II, ключевой союзник США в регионе и лидер одной из двух арабских стран, подписавших мирный договор с Израилем.

"Чем грозит распад Палестинской автономии? В регионе станет больше хаоса и экстремизма. Если Израиль действительно аннексирует Западный берег в июле, это приведет к масштабному конфликту с Иорданским Хашемитским королевсктом", — сказал монарх в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты — ключевые союзники США на Ближнем Востоке — выразили Белому дому и Госдепартаменту обеспокоенность в связи с планами аннексии, пишет Axios.

Спецпосланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов призвал Израиль отказаться от аннексии. Представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель высказался против любых односторонних действий на Западном берегу. Он заявил, что ЕС использует все свои дипломатические ресурсы, чтобы предотвратить аннексию и обеспечить соблюдение международного права.

Россия также не поддерживает аннексию и придерживается резолюций ООН о создании палестинского государства в границах 1967 года.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу призвал палестинцев продолжать борьбу с Израилем и сравнивал израильское правительство со злокачественной опухолью в регионе. Борьба за освобождение Палестины — это исламский джихад, обязательный для верующих, заявил Хаменеи. Это обычная риторика Ирана в адрес Израиля.