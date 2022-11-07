New York Times: новым лидером НАТО может стать премьер Эстонии Кая Каллас

Все более вероятно, что эстафету от Йенса Столтенберга при выборах нового генсека НАТО примет женщина, а среди возможных кандидатов называют премьер-министра Эстонии Каю Каллас, сообщает Postimees со ссылкой на New York Times.

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Срок полномочий нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает осенью следующего года. Члены альянса уже усиленно думают о выдвижении новой кандидатуры.

Как пишет издание, Европейский союз хотел бы выдвинуть нового лидера НАТО из одного из своих государств-членов, поскольку 21 из нынешних 27 стран альянса также являются членами ЕС. Несмотря на то, что Европа еще не договорилась о кандидате, Каю Каллас рассматривают как одного из возможных кандидатов.

Как отмечает New York Times, Каллас очень сильно и активно поддерживает Украину, тем самым повышая свой международный авторитет. Она неоднократно заявляла в СМИ, что никаких переговоров с президентом России Владимиром Путиным быть не должно, и обвиняла Россию в геноциде на Украине.