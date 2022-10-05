Дарья Дугина
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Газета New York Times сообщает со ссылкой на анонимные источники в американских спецслужбах, что, по мнению разведки США, недавний подрыв автомобиля дочери прокремлевского идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи был санкционирован представителями правительства Украины.

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Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе под Москвой вечером 20 августа. Перед этим она вместе с отцом посетила фестиваль "Традиция" в подмосковной усадьбе Захарово.

В публикации NYT (чтобы ее прочесть, нужна подписка) сказано, что США никак не содействовали в осуществлении этого плана — ни путем предоставления разведывательной информации, ни оказанием какой-либо другой помощи. Как сообщают авторы, в Вашингтоне уверяют, что не знали об операции заранее, а если бы знали, то выступили бы резко против.

По словам представителей американских властей, которые поговорили с изданием, США уже выразили Киеву недовольство в связи с убийством Дугиной.

Как пишет NYT, спецслужбы сообщили правительству о результатах своего расследования еще на прошлой неделе. Представители разведки не рассказали изданию, кто именно из представителей украинских властей мог дать зеленый свет операции и санкционировал ли ее президент Владимир Зеленский.

Сразу после взрыва Украина отрицала свою причастность к смерти Дугиной.

В ответ на вопрос журналистов NYT о выводах американской разведки советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сказал: "Я снова хочу подчеркнуть, что любое убийство во время войны в той или иной стране должно иметь какое-то практическое значение. Оно должно служить определенной цели — тактической или стратегической. Такой человек, как Дугина, не является для Украины стратегической или тактической целью".

"У нас есть другие цели на территории Украины, — добавил Подоляк. — Я имею в виду коллаборационистов и представителей российского командования, которые могут представлять ценность для сотрудников наших спецслужб, работающих в этой программе, но это точно не Дугина".

В публикации сказано, что некоторые в американском руководстве полагают, что настоящей целью взрыва был отец Дугиной — ультраправый российский националист Александр Дугин, который, по планам организаторов убийства, должен был находиться в машине вместе с дочерью.

Дугин — известный идеолог агрессивной имперской российской политики и вдохновитель войны в Украине, призывающий к беспощадным действиям в отношении украинцев.

Через два дня после убийства Дугиной ФСБ объявила, что преступление раскрыто: служба считает, что к нему были причастны украинские спецслужбы.

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