Nexta – экстремистское формирование, Telegram-подписчикам в Беларуси грозит уголовная ответственность
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Telegram-канал Nexta активно освещал митинги в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, сейчас у канала почти полмиллиона подписчиков. Теперь создателей Nexta, Nexta-Live и Luxta признали экстремистским формированием и внесли в соответствующий перечень. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу белорусского МВД в Telegram.

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2 октября в Беларуси приняли постановление Совета министров № 575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма".

Документ дает право считать подписчиков каналов, признанных экстремистскими — участниками экстремистских формирований, и привлекать их к уголовной ответственности, в таком случае подписчикам может грозить до 7 лет лишения свободы. Об этом говорится в Telegram-канале "ГУБОП", который связывали с МВД Беларуси.

Экстремистские материалы — это "информационная продукция, используемая по вовлечению в экстремистскую деятельность, и ее пропаганда", это то, что делает человек, а вот экстремистские формирования — кто делает, объяснил начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью Беларуси Вячеслав Орловский в интервью изданию "Беларусь сегодня".

Он добавил, что подписка на каналы, которые признаются экстремистскими материалами, пока не наказуема, но только в том случае, если подписчик не занимается популяризацией канала, — за репосты, перечисление денег и слива информации каналу подписчики привлекаются к административной ответственности.

В свою очередь подписчики канала со статусом экстремистского формирования действительно могут стать фигурантами уголовных дел, заявил Орловский.

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