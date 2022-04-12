Незаживающие раны оккупации: что оставили после себя в селе Андреевка под Киевом российские войска
Foto: AP/Scanpix/LETA

Примерно через сутки после того как Антон Ищенко отпраздновал свой 23-й день рождения, русские солдаты увели его под прицелом из дома в селе Андреевка, что к западу от Киева. Родственники нашли тело Антона только через месяц, после отступления российских войск. Его так изуродовали, что опознать тело удалось только по одежде.

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По мере того как российские военные отступают на восток, в селах, которые они покинули, находят все больше ужасных свидетельств оккупации.

В Андреевке, расположенной всего в 60 км от столицы, до войны проживало около тысячи человек. По меньшей мере 40 из них убиты.

"Он был таким хорошим мальчиком, умным, стихи наизусть читал", — говорит бабушка Антона Татьяна. И тут губы ее начинают дрожать.

"Может быть, если бы он отправился воевать куда-то в другое место, он бы вернулся невредимым, — причитает она сквозь слезы. — Когда мой муж предложил русским: заберите меня вместо него, они навели на него автомат и сказали: иди домой, а не то заберем вас обоих".

Андреевка стоит на дороге, ведущей от белорусской границы. Вокруг нее шли бои, и оккупация продолжалась целый месяц. Дома разрушены, везде обломки и искореженный металл.

На дороге, там, где были подбиты танки, остались воронки. Среди разбитых артиллерийских орудий лежат тушки убитых кур и кроликов. На обоих концах поселка — выгоревшие остовы бронемашин. Везде картина полного разрушения.

Когда российскую армию выбили из села, некоторые жители начали возвращаться домой или выбираться из укрытий.

Стоя на главной улице между деревянных ящиков из-под реактивных снарядов для установки "Град", Григорий Клименко пытается оценить масштабы разрушений.

Он оставался в поселке все время оккупации, чтобы присматривать за прикованной к постели 90-летней матерью.

"Они звери, — говорит он об отступивших российских войсках. — Люди так себя не ведут. Родители рассказывали мне о [Второй мировой] войне, но даже фашисты такого не творили".

По соседству Леонид Коваль с сыном приступили к ремонту своего поврежденного дома.

Им нужно перекрыть крышу и починить выбитые окна. В доме квартировались российские солдаты и разграбили его.

Внутри валяются ящики шкафов, выдернутые оккупантами, коробки с фотографиями вперемешку с одеждой. С диванов содраны подушки. Солдаты опустошили все, до чего смогли добраться.

Когда украинская армия начала наступление на Андреевку, российские солдаты перебрались из комнат дома в крошечный подвал, чтобы укрыться там.

Леонид отвел меня в этот холодный и темный подвал, где по-прежнему лежат матрасы и одеяла, которыми пользовались военные. Рядом — открытые пачки печенья и банки с вареньем.

"Не знаю, чего они искали, — печально говорит Леонид, рассматривая урон, нанесенный его дому. — Все порушили, даже слов не могу подобрать тому, что они наделали".

Пострадавшие поселки и города под Киевом и Черниговом на севере Украины, откуда отступили российские войска, сегодня считаются местами возможных военных преступлений.

В Андреевке, как и в Буче, Ирпене и других населенных пунктах, есть все признаки умышленного причинения вреда гражданскому населению и других зверств, запрещенных правилами ведения войны.

Все это служит мрачным предзнаменованием того, чего можно ожидать на востоке страны, где Россия активизирует военные действия в преддверии нового наступления. Какие ужасы обнаружатся там, когда осядет пыль сражений?

На краю кладбища в Андреевке появилась свежая могила внука Татьяны Антона. Семье только сейчас удалось похоронить 23-летнего парня, который до войны учился на электрика.

"Мы хотели похоронить его со священником, в собственной, а не братской могиле, — говорит Татьяна. — У меня самой две дочери, а он был нашим мальчиком, нашим единственным мальчиком".

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BBC News Русская служба:

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