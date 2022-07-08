NHK: Экс-премьер Японии Синдзо Абэ умер после покушения

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Бывший глава японского правительства Синдзо Абэ умер в больнице от ранений, полученных в результате совершенного несколькими часами ранее покушения. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока что нет.

Политик был серьезно ранен во время предвыборного выступления в городе Нара. Около 11:30 по местному времени (5:30 по рижскому) в него дважды выстрелил 41-летний местный житель. Пули попали в грудь и шею, Абэ на вертолете доставили в госпиталь, где за его жизнь боролись врачи. Нападавшего оперативно задержали; как сообщает японская полиция, он сознался в намерении убить экс-премьера, объяснив это своим негативным отношением к политику.

В Наре бывший глава правительства выступал с речью в поддержку своей Либерально-демократической партии — на ближайшее воскресенье в Японии были запланированы выборы в верхнюю палату парламента. После покушения все предвыборные мероприятия приостановили. Нападение осудили многие мировые лидеры и дипломаты.

Синдзо Абэ было 67 лет. Он дважды возглавлял кабинет министров: в 2006-2007 и 2012-2020 годах. Даже после отставки Абэ оставался влиятельным в Японии политиком, отмечает The New York Times.