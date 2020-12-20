Нидерланды и Бельгия прекратили авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

Власти Нидерландов ввели ограничения на полеты из Великобритании до 1 января и могут запретить другое транспортное сообщение с Лондоном. В стране обнаружили первого зараженного коронавирусом с новым штаммом, собщает Deutsche welle.

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Власти Нидерландов распорядились не принимать самолеты из Великобритании из-за распространения там нового штамма коронавируса. Об этом сказано в заявлении правительства этой страны, опубликованном на официальном сайте в воскресенье, 20 декабря.

Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов, в стране обнаружен первый случай заражения новым мутировавшим типом коронавируса.

В свою очередь, Бельгия с полуночи воскресенья по меньшей мере на 24 часа запретит авиарейсы из Великобритании, сообщил бельгийский премьер-министр Александр Де Кроо в эфире телеканала VRT. Его цитирует Интерфакс. "Мы пока не имеем окончательного мнения", - говорит глава федерального правительства Бельгии, объясняя, что мера предварительно вводится в ожидании выводов ученых, которые заняты изучением вопроса.

Приезжающие из Великобритании, которая и без того относится к "красной зоне" пандемии, будут попадать под бдительное наблюдение, чтобы гарантировать выполнение ими карантинных мер. "Мы предоставим очень ясную информацию всем прибывающим относительно того, чего мы от них ожидаем", - сказал Де Кроо.

Временно приостановлены рейсы международных поездов Eurostar, связывающих континентальную Европу с Великобританией. Учитывая, что поезда Eurostar из Великобритании прибывают и во Францию, после чего их пассажиры могут направляться в Бельгию, на всех бельгийских автодорогах из Франции будет усилен превентивный контроль, добавил премьер-министр.

Мутация коронавируса

Речь идет о штамме, который в настоящий момент стремительно распространяется в Великобритании и был впервые выявлен в начале декабря. Эксперты в Нидерландах проверяют, как новый штамм попал в страну, есть ли другие заражения.

О быстром распространении новой разновидности SARS-CoV-2 по стране в субботу заявил главный врач Великобритании Крис Уитти. По его словам, эта мутация вируса, вероятно, более заразна, однако пока нет доказательств того, что она приводит к большей смертности или влияет на действие вакцин или лечение. Премьер-министр Великобритании подтвердил слова Уитти. ВОЗ доложили о ситуации.