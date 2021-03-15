Нидерланды приостановили использование вакцины от AstraZeneca
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Власти Нидерландов на две недели, до 28 марта, приостановили использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской фармкомпанией AstraZeneca, говорится в сообщении правительства.

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Голландское управление по лекарственным средствам (MEB) приняло это решение в качестве меры предосторожности после сообщений о возможных побочных эффектах, которые поступили из Дании и Норвегии. Речь идет о риске возникновения тромбов у привившихся, пишет РБК.

В заявлении правительства отмечается, что в Нидерландах подобных случаев пока не зафиксировали, а доказательств того, что тромбы могли возникнуть именно из-за введения препарата, нет.

Правительство Нидерландов заявило, что ждет результатов расследования Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Из-за решения приостановить использование препарата властям придется отменить 43 тыс. записей на вакцинацию, отмечает Reuters.

12 марта Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило, что один человек умер от кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. На следующий день ведомство заявило, что еще трое были госпитализированы с тромбами через некоторое время после того, как им ввели дозу препарата.

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