Нидерланды вводят локдаун на рождественские и новогодние праздники

На фоне распространения нового варианта коронавируса "омикрон"правительство Нидерландов объявило об очередном всеобщем локдауне. С воскресенья, 19 октября, не менее чем до 14 января в королевстве будут закрыты все магазины кроме продающих товары первой необходимости, рестораны, бары, кино, музеи, театры, парикмахерские, спортивные и развлекательные учреждения, заявил вечером 18 декабря на пресс-конференции в Гааге премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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Школы откроются не ранее 9 января. Кроме того, глава правительства рекомендовал жителям страны принимать дома одновременно не более чем двух гостей. На Рождество и Новый год решено сделать исключение, в праздники допускается до четырех гостей.

"Омикрон" до конца декабря станет преобладающим вариантом

Новый локдаун неизбежен из-за начинающейся пятой волны эпидемии, указал далее Рютте после консультаций с экспертным советом. По его словам, омикрон-мутация коронавируса распространяется "еще быстрее, чем опасались", поэтому необходимы меры предосторожности.

В свою очередь глава экспертного совета Йаап ван Диссел заявил, что "омикрон" еще до конца года обойдет "дельту" и станет преобладающим вариантом коронавируса в Нидерландах, в Амстердаме это случится до Рождества.

В настоящее время в стране действует вечерний локдаун после 17 часов. Число новых инфицированных в последнее время снижается, но существует угроза перегрузки системы здравоохранения после того как "омикрон" вытеснит другие варианты коронавируса.

Новый вариант "омикрон"

Новая мутация коронавируса — "омикрон" — впервые была зафиксирована в Ботсване и ЮАР во второй половине ноября 2021 года и с тех пор стремительно распространяется по всему миру. "Омикрон" выявлен уже более чем в 60 странах, в том числе в Европе и в РФ. Предполагается, что уже в ближайшее время он может стать преобладающим, вытеснив другие варианты.

По данным ученых из ЮАР, из-за необычайно высокого числа мутаций "омикрон" может быть еще заразнее, чем другой вариант, получивший в последнее время особенно широкое распространение в мире, — "дельта".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила "омикрону" статус "вызывающего беспокойство", а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний оценил угрозу распространения этого варианта в странах Евросоюза от "высокой до очень высокой". При этом конкретные последствия заражения "омикроном" ученые пока не установили.