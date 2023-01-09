Нидерланды выдали "Дождю" лицензию на вещание

Нидерланды предоставили лицензию на вещание российскому независимому телеканалу "Дождь" (TV Rain). Такое решение нидерландский медиарегулятор принял в конце декабря, и сейчас оно опубликовано на его официальном сайте. Об этом пишет LSM.lv.

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Ранее Латвийский национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) аннулировал лицензию "Дождя" на вещание на основании допущенных, серьезных нарушений. После аннулирования лицензии на вещание в Латвии "Дождь" получил разрешение на продолжение работы из Нидерландов.

В решении медиарегулятора говорится, что компания, подавшая заявку на получение прав на коммерческое телевещание, была зарегистрирована в начале декабря прошлого года, а заявка на получение лицензии была подана в середине декабря.

Получение лицензии на вещание в одной из стран Евросоюза, скорее всего, даст "Дождю" возможность распространять свои программы по кабельному телевидению во всех странах блока, в том числе и в Латвии.