Нидерланды засекретят личности свидетелей по делу Boeing МН17

Нидерланды засекретят личности 13 человек, которые проходят свидетелями по делу о крушении малазийского Boeing над Донбассом, сообщило издание NOS со ссылкой на документы. Прокуратура считает, что "свидетели подвергаются значительным рискам", а их здоровье и безопасность "могут быть поставлены под угрозу".

Всего в деле 14 свидетелей. Суд отклонил просьбу одного из них о сохранении личности в тайне: следствие считает, что он также подвергается рискам из-за дачи показаний, однако оно не может гарантировать ему анонимность. NOS отмечает, что девять свидетелей, получивших защиту, были заслушаны только в 2019 году. Ранее глава Национальной прокуратуры Нидерландов Фред Вестербеке сообщил, что у следственной группы есть как минимум один свидетель запуска ракеты, которая сбила самолет.

Повестка и обвинительное заключение были отправлены подозреваемым, которые обвиняются в убийстве и непредумышленном убийстве: по данным обвинения, они предоставили командиру и расчету комплекса "Бук" телефоны и снабдили их информацией о точном месте для запуска ракеты. Кроме того, подозреваемые контролировали транспорт и участвовали в сокрытии комплекса "Бук" и его расчета.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек (196 из них граждане Нидерландов), все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, а те заявили, что у них не было средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, проводя расследование обстоятельств крушения, установила, что самолет был сбит ракетой, выпущенной с российского комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Обвинения в рамках расследования дела о гибели самолета МН17 предъявлены трем россиянам (бывшему главе вооруженных сил ДНР Игорю Гиркину, известному под псевдонимом Стрелков, командиру разведгруппы Сергею Дубинскому с позывным "Хмурый" и его заместителю Олегу Пулатову), а также гражданину Украины Леониду Харченко. Всех подозреваемых объявили в международный розыск, получены ордера на их арест. Двое из них находятся в России.

Судебный процесс над Гиркиным, Дубинским, Пулатовым и Харченко должен начаться 9 марта 2020 года и будет проходить в соответствии с голландским законодательством. Подозреваемым будут предъявлены обвинения по двум пунктам уголовного кодекса Нидерландов — причастности к крушению рейса MH17, повлекшему гибель всех пассажиров, и убийству 298 человек, находившихся на борту самолета. Максимальным наказанием по данным пунктам является пожизненное заключение. При этом прокурор признал, что суд, скорее всего, будет заочным, а шансы подозреваемых оказаться на скамье подсудимых ничтожны.