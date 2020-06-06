Nike пожертвует меньшинствам в США $40 млн на фоне гибели Джорджа Флойда

Компания Nike приняла решение выделить $40 млн для организаций, занимающихся вопросами расового равенства, из-за гибели от рук полиции Джорджа Флойда в США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.

"Мы знаем, что Black Lives Matter. Мы должны глубже изучать проблемы, с которыми сталкиваются сообщества темнокожих, и понимать, какие огромные страдания и бессмысленные трагедии порождает расовый фанатизм", — заявил президент и генеральный директор Nike Джон Донахью.

По его словам, средства будут поступать на счета организаций в течение четырех лет.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.