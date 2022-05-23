"Никогда мне не было так стыдно за страну". Российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны с Украиной

Работающий в Женеве сотрудник российской дипломатической миссии в ООН Борис Бондарев подал заявление об отставке и разослал иностранным коллегам жесткое письмо, в котором осудил агрессивную войну, развязанную Владимиром Путиным против Украины.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

41-летний Бондарев заявил об отставке в письме на имя заместителя министра иностранных дел России Геннадия Гатилова, курирующего в МИД России представительство в ООН. Бондарев также подтвердил отставку в интервью агентствам Reuters и AP.

"В понедельник утром я как обычно пришел на работу, отправил письмо об отставке и ушел, — рассказал Бондарев в интервью Reuters. — Я начал думать об этом несколько лет назад, но масштаб этой катастрофы заставил меня пойти на это". Бондарев добавил, что несколько раз говорил о своем осуждении вторжения в Украину высокопоставленным сотрудникам российской миссии, но его "попросили держать язык за зубами, чтобы избежать последствий".

Позже Бондарев также дал интервью Би-би-си, в котором объяснил мотивы своего поступка подробнее. "Причина в том, что я совершенно не согласен с тем, что делает мое правительство как минимум с февраля, и я больше не хочу, чтобы меня с этим связывали", — сказал дипломат.

По его словам, в МИД России его позицию разделяют немногие: "Я думаю, большинство людей следует за пропагандой и за тем, что им говорит начальство. Когда работаешь в министерстве, там существует иерархия, так что ты обязан выполнять указания руководства. Многие годы критический подход в министерстве в основном был устранен".

В ответ на вопрос о том, не боится ли Бондарев, что его назовут предателем, дипломат ответил: "Я думаю, что они меня уже им считают".

"Жирная буква Z"

Борис Бондарев — дипломатический советник, который занимался ролью России на конференции по разоружению в Женеве после службы в таких местах, как Камбоджа и Монголия.

Текст заявления Бондарева об отставке на английском языке опубликовал в своем "Твиттере" правозащитник и исполнительный директор UN Watch Гиллель Нойер.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned. Boris Bondarev: "Never have I been so ashamed of my country." UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign. 🧵: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8 — Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022

В своем заявлении Бондарев пишет, что за двадцать лет его карьеры, он видел разные повороты российской внешней политики. "Но никогда еще мне не было так стыдно за свою страну, как 24 февраля этого года, — говорит дипломат [эта и другие цитаты приводятся в переводе с английского языка — Ред.] — Агрессивная война, развязанная Путиным против Украины, а фактически против всего западного мира, — это не только преступление против украинского народа, но и, вероятно, самое серьезное преступление против народа России. Жирная буква Z перечеркнула все надежды и перспективы создания в нашей стране процветающего и свободного общества".

Бондарев также резко раскритиковал МИД России: "За двадцать лет работы, уровень непрофессионализма и вранья в министерстве, постоянно повышался, достигнув катастрофического в последний год. Министр [иностранных дел Сергей] Лавров — яркая иллюстрация деградации системы. За 18 лет из образованного профессионала он превратился в человека, постоянно транслирующего противоречащие друг другу заявления и угрожающего миру (то есть и России тоже) ядерным оружием! МИД России сегодня занимается всем чем угодно, кроме дипломатии, а точнее — разжиганием войны, ложью и ненавистью".

На момент публикации материала Борис Бондарев еще был указан в качестве советника миссии на странице российского постпредства в ООН в Женеве.