"Никогда мне не было так стыдно за страну". Российский дипломат в ООН подал в отставку из-за войны с Украиной

Работающий в Женеве сотрудник российской дипломатической миссии в ООН Борис Бондарев подал заявление об отставке и разослал иностранным коллегам жесткое письмо, в котором осудил агрессивную войну, развязанную Владимиром Путиным против Украины.

41-летний Бондарев заявил об отставке в письме на имя заместителя министра иностранных дел России Геннадия Гатилова, курирующего в МИД России представительство в ООН. Бондарев также подтвердил отставку в интервью агентствам Reuters и AP.

"В понедельник утром я как обычно пришел на работу, отправил письмо об отставке и ушел, — рассказал Бондарев в интервью Reuters. — Я начал думать об этом несколько лет назад, но масштаб этой катастрофы заставил меня пойти на это". Бондарев добавил, что несколько раз говорил о своем осуждении вторжения в Украину высокопоставленным сотрудникам российской миссии, но его "попросили держать язык за зубами, чтобы избежать последствий".

Позже Бондарев также дал интервью Би-би-си, в котором объяснил мотивы своего поступка подробнее. "Причина в том, что я совершенно не согласен с тем, что делает мое правительство как минимум с февраля, и я больше не хочу, чтобы меня с этим связывали", — сказал дипломат.

По его словам, в МИД России его позицию разделяют немногие: "Я думаю, большинство людей следует за пропагандой и за тем, что им говорит начальство. Когда работаешь в министерстве, там существует иерархия, так что ты обязан выполнять указания руководства. Многие годы критический подход в министерстве в основном был устранен".

В ответ на вопрос о том, не боится ли Бондарев, что его назовут предателем, дипломат ответил: "Я думаю, что они меня уже им считают".

Борис Бондарев — дипломатический советник, который занимался ролью России на конференции по разоружению в Женеве после службы в таких местах, как Камбоджа и Монголия.

Текст заявления Бондарева об отставке на английском языке опубликовал в своем "Твиттере" правозащитник и исполнительный директор UN Watch Гиллель Нойер.

BREAKING: 🇷🇺 Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.

Boris Bondarev: "Never have I been so ashamed of my country."

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

