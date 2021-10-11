Нобелевская премия по экономике присуждена ученым из Канады и США
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Высшая международная научная награда по экономике за 2021 год будет вручена канадскому ученому Дэвиду Карду и американцам Джошуа Ангристу и Гвидо Имбенсу. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.

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Карду премию вручили "за эмпирический вклад в экономику труда", Ангристу и Имбенсу — "за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей".

Нобелевская премия по экономике в прошлые годы

В 2020 году премию получили американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". По мнению жюри, сделанные американскими учеными открытия принесли пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам во всем мире.

В 2019 году высшая международная научная награда по экономике была вручена американским экономистам Абхиджиту Банерджи и Майклу Кремеру, а также французскому экономисту Эстер Дюфло за "экспериментальный подход" к борьбе с мировой бедностью.

В отличие от других Нобелевских премий премия по экономике памяти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля учреждена в 1968 году Банком Швеции и присуждается с 1969 года.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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