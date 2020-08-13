RIA Novosti/Scanpix
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Белорусская писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич призвала президента Беларуси Александра Лукашенко уйти в отставку. "По-моему, власть объявила войну своему народу", — сказала она в интервью белорусской службе "Радио Свобода" в среду, 12 августа.

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По словам Алексиевич, люди в Беларуси уверены, что Лукашенко проиграл выборы Светлане Тихановской. "Уйди, пока не поздно, пока ты не ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови", — обратилась Алексиевич к Лукашенко.

Светлана Алексиевич родилась в 1948 году в Украине, живет и работает в Беларуси, пишет на русском языке. Наиболее известные произведения — "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва", "Время секонд-хэнд". В 2015 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе. Алексиевич — первый нобелевский лауреат в истории независимой Беларуси.

Протесты после президентских выборов в Беларуси

В Беларуси уже четыре дня не стихают протесты после президентских выборов, победителем которых, как заявил ЦИК, стал Александр Лукашенко. Белорусский ОМОН и спецназ жестоко избивают протестующих, применяет резиновые пули, светошумовые гранаты и разгоняет водометами. Два человека погибли, точное количество пострадавших неизвестно, около шести тысяч были задержаны. Основной противник Лукашенко на выборах — Светлана Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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