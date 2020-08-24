Члена президиума оппозиционного Координационного совета по обеспечению трансфера власти, нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Республики Беларусь. Об этом сообщает в понедельник, 24 августа, белорусский интернет-портал Tut.by со ссылкой на пресс-службу совета.

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Алексиевич должна явиться к следователям 26 августа. Она проходит свидетелем по уголовному делу о создании координационного совета.

Кроме того, 25 августа, по этому же делу в СК республики должен явиться еще один член совета, бывший гендиректор театра имени Янки Купалы и бывший глава Минкульта Беларуси Павел Латушко. Он станет четвертым из семи членов совета, которого допросят следователи. Ранее в Следком уже вызывались Максим Знак, Сергей Дылевский и Лилия Власова.

14 августа Светлана Тихановская заявила о создании Координационного совета по обеспечению трансфера власти. Его первое заседание прошло 18 августа в Минске. А 20 августа стало известно, что по факту создания совета возбуждено уголовное дело по статье части третьей статьи 361 Уголовного кодекса Беларуси: "публичные призывы к захвату государственной власти или совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети Интернет". Признанным виновными по этой статье может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.