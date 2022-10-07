Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Беларуси и Украины
Foto: Instagram/swedeninperu

Нобелевскую премию мира 2022 года получили основатель белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод.

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Напомним, что в 2021 году Нобелевский комитет присудил премию мира двум журналистам. Ее обладателем стал главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

"Лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах. На протяжении многих лет они отстаивали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотреблений властью. Все вместе они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии", — цитирует заявление Нобелевского комитета портал "Новая газета. Европа".

Нобелевская неделя проходит в Стокгольме с 3 по 10 октября.

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