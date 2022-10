Нобелевскую премию мира получили правозащитники из России, Беларуси и Украины

Нобелевскую премию мира 2022 года получили основатель белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод.

Напомним, что в 2021 году Нобелевский комитет присудил премию мира двум журналистам. Ее обладателем стал главный редактор российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU