Нобелевскую премию по химии присудили за метод редактирования генома

Лауреатами Нобелевской премии по химии в 2020 году стали Эммануэль Шарпантье (Институт инфекционной биологии Общества Макса Планка) и Дженнифер Дудна (Калифорнийский университет в Беркли) "за развитие метода редактирования генома".

На сайте Нобелевского комитета, где ведется трансляция церемонии объявления победителей, также опубликовали пресс-релиз об исследованиях ученых.

Победители разделят пополам денежную премию в размере 10 млн шведских крон.

