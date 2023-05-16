Ночная атака на Киев, в столице прогремели взрывы, обломки ракеты упали на зоопарк

В ночь на вторник в украинской столице прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО.

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Ранее на большей части территории Украины была объявлена воздушная тревога. Власти просят граждан оставаться в укрытиях.

Ночная атака на Киев — восьмое воздушное нападение на украинскую столицу с начала мая.

По словам главы военной администрации Киева Сергея Попко, была совершена "комплексная атака с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа".

Попко называет атаку "исключительной по своей плотности — максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени".

По его словам, по предварительной информации, подавляющее большинство ракет было уничтожено.

Как ранее говорил мэр Киева Виталий Кличко, обломки ракет упали в разных районах столицы — в Оболонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах, — и в том числе на киевский зоопарк.

Попко уточнил, что наибольшие повреждения зафиксированы в Соломенском районе — там было возгорание нежилого помещения и нескольких автомобилей.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал ранее, что по предварительной информации, в Соломенском районе есть трое пострадавших.