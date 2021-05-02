Ночное возвращение с МКС. Астронавты НАСА приводнились около Флориды

Четыре астронавта вернулись на Землю с Международной космической станции, куда они были доставлены на корабле "Драгон Резилиенс" американской компании SpaceX. Капсула с экипажем опустилась на парашютах в Мексиканский залив ночью - это первое ночное возвращение американцев из космоса за последние 53 года.

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Капсула "Драгон Резилиенс" приводнилась в Мексиканском заливе неподалеку от побережья Флориды в 02:56 по местному времени (06:56 по Гринвичу, 09:56 по московскому времени). Ее полет с МКС за Землю продолжался шесть с половиной часов.

Вернувшиеся астронавты - три американца и один японец - провели на орбите полгода. В составе экипажа представители НАСА Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соичи Ногучи.

Полет "Crew Dragon-1" был второй пилотируемой миссией корабля, разработанного компанией SpaceX Илона Маска, и первой регулярной миссией на орбиту.

В районе посадки находилось спасательное судно GO Navigator, которое подняло спускаемый аппарат на борт, после чего экипаж покинул капсулу.

Возвращение на Землю задержалось из-за плохой погоды в районе приводнения.

НАСА сообщает, что астронавты чувствуют себя хорошо. Во время трансляции члены экипажа поблагодарили всех участников операции.

Сейчас на МКС остаются семеро членов экипажа, в том числе трое россиян, трое американцев из один астронавт из Японии.

Последний раз астронавты возвращались на Землю ночью в декабре 1968 года, после полета миссии "Аполлон-8", участники которой впервые вышли на окололунную орбиту.

НАСА показывало возвращение капсулы "Драгон" на Землю в своем канале в YouTube.