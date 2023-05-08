Ночью Киев атаковали беспилотники, есть пострадавшие
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Войска РФ в ночь на 8 мая вновь атаковали территорию Украины беспилотниками, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Украинскую правду". Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что дроны "Шахед-136" были запущены с аэродрома Сеща в Брянской области. Их целью был объекты в Киеве и Киевской области. Все 35 дронов, заявил в Воздушных силах ВСУ, были сбиты.

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В свою очередь власти Киева сообщили, что в ночь на 8 мая во время атаки беспилотников пострадали пять человек, повреждены автомобили и жилой дом в Святошинском районе. Вероятно, пишет "Украинская правда", повреждения вызваны обломкам сбитых дронов.

Также поздно вечером 7 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Ракеты, по данным Воздушных сил ВСУ, были запущены с бомбардировщиков дальней авиации Ту-22м3.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило, что ракеты попали по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье, вызвав пожар.

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