В ночь на 3 мая была предпринята попытка атаковать Кремль с помощью беспилотников, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента РФ. Ответственность за нападение там возложили на Украину.

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Утверждается, что два беспилотника были "выведены из строя […] с применением систем радиолокационной борьбы" российскими военными и спецслужбами. Пострадавших в результате атаки нет, заявили в пресс-службе Путина. Произошедшее там расценивают как "спланированную террористическую атаку и покушение на президента РФ".

"Россия оставляет за собой право ответить на попытку удара по Кремлю где и когда посчитает нужным", — говорится в официальном сообщении.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путина не было в Кремле во время атаки дронами, он находился в загородной резиденции в Ново-Огарево. По словам Пескова, инцидент не повлияет на планы провести парад на Красной площади 9 мая.

Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором запечатлен момент взрыва одного из дронов прямо над куполом Сенатского дворца — рабочей резиденции президента РФ на территории Кремля. Подлинность ролика не подтверждена.

Ночью в одном из московских Telegram-каналов были опубликованы видео, на которых в районе Кремля заметен столп дыма. Утверждается, что очевидцы слышали "хлопок" и "видели искры в небе".

Позднее в Telegram появилось еще одно видео, на котором могут быть видны последствия атаки.

Московские власти сегодня же сообщили о введении запрета на запуск дронов в российской столице. "Решение принято для предотвращения несанкционированного использования БПЛА, которые могут затруднить работу правоохранительных органов", — написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В Киеве заявили, что не располагают информацией "о так называемых ночных атаках на Кремль". "Но, как неоднократно заявлял президент [Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих. Отдельно удивляют формулировки государства-террориста. Теракт — это разрушенные подъездами дома в Днепре и Умани или ракетный обстрел вокзала в Краматорске и многие другие трагедии. А то, что произошло в Москве, — очевидно нагнетание ситуации перед 9 мая. Ожидаемый прием от наших противников", — отметил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.