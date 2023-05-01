Ночью российские войска снова обстреляли Украину: 15 из 18 российских ракет были сбиты

В ночь с воскресенья на понедельник российские войска выпустили 18 крылатых ракет по городам Украины, 15 из которых были сбиты силами ПВО Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Как написал Залужный на платформе "Телеграм", около 02.30 российские силы нанесли удар по Украине стратегической авиацией — девятью Ту-95 из Оленегорского района Мурманской области и двумя Ту-160 из района Каспийского моря.

По его словам, Россия выпустила 18 крылатых ракет Н-101 и Н-555, из которых украинские силы ПВО уничтожили 15.

Киевская администрация заявила, что все ракеты, выпущенные по столице, были сбиты.

В воскресенье вечером город Павлоград Днепропетровской области подвергся удару российских войск, 25 человек получили ранения.