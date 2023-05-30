Ночью Россия нанесла массированный удар по Киеву беспилотниками: ПВО сбила более 20 дронов

В ночь на вторник, 30 мая, Киев подвергся атаке российских беспилотников, сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Атака была массированной и осуществлялась по трем направлениям. Воздушная тревога действовала почти три часа. Кличко сообщил, что ПВО уничтожила более 20 беспилотников в воздушном пространстве Киева.

В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах украинской столицы. Так, например, в Голосеевском районе обломки беспилотника упали на многоэтажный жилой дом, из-за чего на последних двух этажах здания возник пожар. Более 20 человек были эвакуированы.

Как сообщил Кличко, один человек погиб, трое пострадали. Вероятно, разрушены перекрытия между этажами, продолжается поиск людей под завалами.

В свою очередь, в Печерском районе города обломки повредили несколько автомобилей, а в Дарницком районе помимо авто пострадал частный дом — в нем начался пожар. По данным Кличко, пострадавших нет.

В Днепровском районе горящие обломки беспилотника упали на зеленую зону, а в Подольском — на нежилую застройку. Взрывы были слышны и в Святошинском районе города.