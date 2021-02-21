Nord Stream 2 запросила немедленное разрешение на работу в водах Германии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Оператор проекта газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG, единственным акционером которого выступает ПАО "Газпром", подал запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) о немедленной выдаче разрешения на строительство трубопровода в водах Германии. Об этом сообщает Welt.

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Как отмечает телеканал, в BSH подтвердили получение запроса от Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь ведомства сообщила, что в настоящее время запрос рассматривается, при этом не уточнив, когда по нему будет принято какое-либо решение.

В свою очередь, представитель Nord Stream 2 заявил, что заявка была подана еще в декабре прошлого года с учетом заявленных противоречий природоохранных органов.

Таким образом Nord Stream 2 ответила на жалобу немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали разрешение на строительство газопровода в немецких водах, выданное 15 января. В экологических организациях заявили, что регулятор якобы не учел доводы касательно охраны окружающей среды и климата.

BSH ранее пришло к выводу, что отрезок "Северного потока-2" проходит по краю птичьего заповедника, но, поскольку труба пролегает достаточно глубоко, сочло, что газопровод оказывает незначительное влияние на некоторые виды перелетных птиц. В регуляторе также отметили, что в данном районе и так наблюдается активное судоходство.

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Nord Stream 2 Газпром Пресс Северный поток
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