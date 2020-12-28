Nord Stream 2 завершила строительство "Северного потока-2" в Германии

Компания Nord Stream 2 завершила укладку трубопровода "Северный поток-2" в немецкой исключительной экономической зоне (ИЭЗ), сообщили в компании. Трубоукладочные работы велись на отрезке 2,6 км в немецких водах на глубине менее 30 м. "Мы завершили данные строительные работы", — сказали в Nord Stream 2.

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Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак сообщил, что строительство газопровода "находится в высокой степени готовности".

Сейчас газопровод завершен более чем на 90%. По данным S&P Platts, в Дании осталось уложить около 147 км трубопровода. Участок у берегов Германии намного мельче, чем датский. Укладка труб в водах Дании начнется с середины января, следует из опубликованного 22 декабря Датским морским управлением уведомления для мореплавателей.

В начале декабря палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции против газопровода. Ограничения направлены против компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства. 23 декабря Reuters со ссылкой на трех чиновников американской администрации сообщило, что команда президента США Дональда Трампа готовит новую порцию санкций, способных нанести "смертельный удар" по "Северному потоку".