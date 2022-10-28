Nord Stream AG отправил судно под флагом РФ для осмотра "Северного потока"

Компания Nord Stream AG — оператор газопровода "Северный поток", основная доля в которой принадлежит российскому "Газпрому", отправила к месту утечек в трубопроводе в Балтийском море собственное судно для проведения расследования. Об этом сообщается на сайте компании в четверг, 27 октября.

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"Зафрахтованное Nord Stream AG специально оборудованное судно прибыло к предполагаемому месту повреждения газопровода в исключительной экономической зоне Швеции. После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка, которое по текущим оценкам займет от 3 до 5 дней", — сообщили в компании.

По данным ВМС Швеции, зафрахтованный корабль ходит под российским флагом. Речь идет о гражданском судне Nefrit. По данным сервиса отслеживания кораблей Marine traffic, судно 25 октября вышло из порта Бронка в Санкт-Петербурге. На месте утечек рядом с ним также находится шведский военный корабль.

Nord Stream AG не нужно разрешение властей Швеции

Владельцы Nord Stream AG проинформировали власти Швеции о своих планах несколько недель назад, сообщил агентству AFP пресс-секретарь ВМС Швеции Джимми Адамссон. Для работ в шведской экономической зоне не требуется разрешения шведских властей, отмечает AFP.

Nord Stream AG сообщила, что ожидает разрешения датских властей на обследование участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании.

Диверсии на "Северных потоках"

Повреждения труб "Северного потока" и "Северного потока — 2" были обнаружены в ночь на 26 сентября в исключительных экономических зонах Дании и Швеции вблизи датского острова Борнхольм. Ранее сейсмологи двух скандинавских стран зафиксировали в этом районе подводные взрывы.

Расследованием причин повреждения занимаются в Германии, Дании и Швеции. В начале октября правоохранительные органы Швеции завершили осмотр мест взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", укрепившись во мнении, что причиной утечек стала преднамеренная атака.

"Мы можем подтвердить, что на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" в экономической зоне Швеции произошли взрывы, причинившие значительный ущерб газопроводам. Осмотр места преступления укрепил подозрения в серьезном саботаже", — сообщила прокуратура Швеции.