"Норникель" обвиняют в сокрытии сброса опасных отходов в тундру

"Норникель" пытается скрыть масштабы экологической катастрофы, произошедшей в Норильске из-за сброса отходов в тундровую зону, считает журналистское объединение "Синдикат-100".

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В заявлении, распространенном входящими в "Синдикат-100" изданиями в понедельник, 29 июня, осуждаются, в частности, действия сотрудников аэропорта Норильска, которые не разрешили вывезти на экспертизу пробы грунта и воды.

27 июнядепутат Мосгордумы от партии "Яблоко" Сергей Митрохин хотел вывезти пробы, собранные на озере Пясино и в реке Пясина журналистами "Новой газеты" и экологами, но в службе безопасности аэропорта ему заявили, что "Норникель" решает, что можно вывозить из Норильска, а что нет", говорится в заявлении объединения "Синдикат-100". При этом "на вопрос о том, какое отношение "Норильский никель" имеет к аэропорту, было заявлено: "Аэропорт и есть "Норникель".

Это нарушает статью 7 закона о гостайне, которая запрещает засекречивать информацию о состоянии экологии, а также статью 144 Уголовного кодекса РФ, запрещающую препятствовать журналистской деятельности, считает "Синдикат-100". Кроме того, в Норильске трижды пытались задержать и "преследовали на вертолете" журналистов "Новой газеты", которые собирали материал для репортажа об экологической катастрофе, говорится далее в заявлении.

СКР начал проверку в связи со сбросом отходов в тундру

"Синдикат-100" требует от Следственного комитета РФ "разобраться, как бизнесмену Владимиру Потанину (председатель правления "Норникеля". — Ред.) удалось построить на Таймыре отдельное государство со своими законами", и "вернуть это государство в правовое поле РФ".

"Синдикат-100" был создан в конце февраля по инициативе главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова с целью независимого освещения социальных проблем. В объединение вошли более 25 федеральных и региональных СМИ, в том числе "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза" и "Такие дела".

Накануне Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии начал проверку информации о сбросах производственных отходов из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики (предприятие "Норникеля") в тундровую зону. "Норникель" подтвердил, что на отстойнике оборотной воды происходит слив и обещал "приняты оперативные меры" по его остановке. При этом в "Норникеле" заявили об отсутствии "угрозы утечки отходов".