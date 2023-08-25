Норвегия пообещала передать Украине истребители F-16, пишет американское издание New York Times. Это третья страна НАТО, которая планирует передать Украине военные самолеты. До этого такое заявление сделали Нидерланды и Дания.

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"Лучшая новость ко Дню Независимости!" — сказал президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве.

Норвегия также пообещала предоставить Украине немецкие системы ПВО IRIS-T, чтобы сбивать ракеты, которыми Россия продолжает обстреливать украинские города.

Решение Норвегии поставить самолеты может усилить давление на другие страны, которые до сих пор не хотели этого делать из-за опасений вызвать недовольство Москвы или сократить свой собственный оборонный потенциал.

На прошлой неделе американский чиновник заявил, что администрация Байдена позволит союзникам отправить в Украину самолеты американской разработки.

Во вторник министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что после обучения пилотов и технического обслуживания пройдет шесть-семь месяцев, прежде чем F-16 будут отправлены в Украину. Он отметил, что это слишком поздно для использования в контрнаступлении, которое Киев начал этим летом.