Норвегия вслед за Нидерландами и Данией передаст Украине истребители F-16

Норвегия передаст Украине истребители F-16. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники.

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Информацию о передаче истребителей также подтвердили несколько источников норвежского издания NRК.

О том, сколько истребителей Норвегия поставит Украине и в какие сроки, не уточняется. Официально Осло не объявляло о планах отправить Киеву F-16.

20 августа Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Нидерланды передадут Украине 42 американских истребителя, Дания — 19.

The Washington Post писала, что обучение украинских летчиков начнется только в январе 2024 года, так как перед этим они должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании. Само обучение управлению истребителями займет еще шесть месяцев. Однако Дания объявила 22 августа, что обучение летчиков началось.