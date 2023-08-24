Норвегия вслед за Нидерландами и Данией передаст Украине истребители F-16
Foto: Reuters/Scanpix

Норвегия передаст Украине истребители F-16. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2 со ссылкой на источники.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Информацию о передаче истребителей также подтвердили несколько источников норвежского издания NRК.

О том, сколько истребителей Норвегия поставит Украине и в какие сроки, не уточняется. Официально Осло не объявляло о планах отправить Киеву F-16.

20 августа Нидерланды и Дания объявили, что передадут Украине истребители F-16 после завершения обучения украинских пилотов. Нидерланды передадут Украине 42 американских истребителя, Дания — 19.

The Washington Post писала, что обучение украинских летчиков начнется только в январе 2024 года, так как перед этим они должны пройти четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании. Само обучение управлению истребителями займет еще шесть месяцев. Однако Дания объявила 22 августа, что обучение летчиков началось.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Telemedicīna, sieviete biznesā un ambīcijas. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе