Норвегия высылает 15 сотрудников посольства РФ, подозреваемых в работе на разведку

Министерство иностранных дел Норвегии объявило персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства в Осло, говорится в пресс-релизе ведомства. Утверждается, что эти люди — сотрудники спецслужб РФ, работавшие "под дипломатическим прикрытием".

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"Я подчеркиваю, что Норвегия желает продолжения нормальных дипломатических отношений с Россией и приветствует российских дипломатов. Наши действия сегодня направлены исключительно против нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим сохранить функционирующее дипломатическое представительство, но не можем одобрять злоупотребления им в целях скрытой разведывательной деятельности", — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

В ведомстве сообщили, что объявленные персонами нон грата россияне должны покинуть страну "в ближайшее время". В пресс-релизе подчеркивается, что "деятельность этих сотрудников разведки отслеживалась в течение длительного времени" и она "несовместима с их дипломатическим статусом".

"Норвегия — не единственная страна, которая предпринимает шаги по ограничению тайной деятельности российской разведки. Многие европейские страны недавно сократили число сотрудников российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием, и ужесточили правила выдачи виз сотрудникам российской разведки", — отмечается в сообщении МИД Норвегии.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину ряд европейских стран объявил о сокращении персонала дипмиссий РФ — как минимум в части случаев эти решения были связаны с подозрениями о работе шпионов под видом дипломатов.