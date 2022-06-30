Норвегию атаковали пророссийские хакеры

За последние 24 часа на норвежские предприятия и правительство напала преступная пророссийская группировка хакеров. Об этом в среду сообщила норвежская служба национальной безопасности.

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Из-за кибератаки в Норвегии несколько часов не были доступны важные сайты и онлайн-услуги.

Нападения могут вызвать чувство незащищенности среди населения, а также подтверждают, что Норвегия — игрок в нынешней европейской политической ситуации, заявила директор Службы национальной безопасности Норвегии Суфья Нистрем.

Норвежская организация NRK сообщила, российская хакерская группировка Killnet распространяла призывы о нападении через Telegram.

В заявлении хакеры ссылались на решение Норвегии заблокировать доступ продовольствия российским шахтерам на архипелаге Шпицберген, норвежской территории в Арктике с особым международным статусом.

За последние несколько месяцев Killnet неоднократно нападала на правительственные сайты западных стран. Хакеры группировки также угрожали генеральному секретарю НАТО Столтенбергу, назвав его "врагом номер один".