Новая администрации Херсонской области: возврат под контроль Украины исключен
Foto: AFP/Scanpix

Возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины исключено, заявил Кирилл Стремоусов, которого российское государственное агентство называет «заместителем председателя военно-гражданской администрации» области. Об этом со ссылкой на РИА Новости сообщает Meduza.

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Стремоусов также заявил, что с 1 мая область переходит на расчеты в рублях. Во время переходного периода, который продлится до четырех месяцев, в регионе также будет приниматься гривна.

При этом Стремоусов заявил, что "никаких референдумов не планируется", а информацию о возможном создании "Херсонской народной республики" назвал "фейком украинских пропагандистов".

25 апреля мэр Херсона Игорь Колыхаев, который до того времени продолжал исполнять свои обязанности, несмотря на оккупацию, заявил, что вооруженные люди сменили охрану в здании Херсонского горсовета. На следующий день он рассказал, что сотрудникам исполкома представили нового "главу администрации Херсона".

По данным источников "Медузы", близких к администрации президента России, в середине мая на территории Херсонской области может пройти референдум о независимости региона от Украины и создании "Херсонской народной республики" по образцу ДНР и ЛНР.

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