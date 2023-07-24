Новая атака дронами на Одесскую область: не все беспилотники сбиты, есть и попадания

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны Украины сбили над Одесской областью несколько беспилотников Shahed, сообщил председатель общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук. По его словам, не все из российских дронов были обезврежены.

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"Враг атаковал дронами-камикадзе юг региона: несколько "Шахедов" приземлили силы ПВО, но есть, к сожалению, и попадания", — написал он в Telegram. Позже он сообщил, что ночная атака дронами "Shahed-136" продолжалась почти четыре часа и была направлена против портовой инфраструктуры Дуная, три дрона уничтожены.

"В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для сохранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован", — указал далее Братчук.

По его словам, известно о четырех пострадавших работниках порта.