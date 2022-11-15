климт вена активисты экология последнее поколение
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Активисты из объединения "Последнее поколение" устроили новую акцию против изменения климата — на этот раз в венском Музее Леопольда. Это не первое подобное выступление группы — ранее они обливали пюре картину Моне в Германии.

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Днем 15 ноября сторонники "Последнего поколения" облили "черной маслянистой жидкостью" картину Густава Климта "Жизнь и смерть", которая выставлена в Музее Леопольда в центре австрийской столицы. Как уточняет агентство Reuters, сегодня вход в музей был бесплатным благодаря финансовой поддержке нефтяной компании OMV.

Мужчину, облившего полотно, схватил охранник. Это не помешало активисту прокричать, что "мы мчимся к климатическому аду, уже 50 лет мы знаем об этом: выбросы находятся на рекордно высоком уровне, тепловые волны, засухи, сельское хозяйство перестанет работать". Другой участник акции приклеил свою руку к раме, защищавший работу Климта, и заявил: "Такие компании, как OMV, например, спонсируют эту выставку. Они хотят обелить свою репутацию, как это сделала в свое время табачная промышленность".

Схожую тактику "Последнее поколение" и их единомышленники из британского Just Stop Oil применяли и раньше, проводя акции у картин Ван Гога в Лондоне, Моне в Потсдаме, Вермеера в Гааге.

"К счастью, произведение искусства не пострадало. Тем не менее, мы шокированы тем, что в центре внимания оказался Музей Леопольда" , — заявил на пресс-конференции представитель музея Ханс-Петер Випплингер. Он добавил, что учреждение недавно усилило меры безопасности в связи с аналогичными атаками в других местах, однако активисты все равно смогли пронести черную жидкость в бутылке из-под воды.

По словам Випплингера, Музей Леопольда разделяет обеспокоенность активистов в вопросе изменения климата, однако не готов согласиться с используемыми ими методами. Представитель учреждения добавил, что ему неизвестно, были ли арестованы активисты, но от них потребуют оплатить счет за вызов полиции, уборку и ремонт выставочного зала (по предварительным оценкам, это "пятизначная сумма в евро").

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