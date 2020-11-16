Новая эра. Корабль "Драгон" компании SpaceX с астронавтами отправился на МКС

Корабль "Драгон" компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал с космодрома НАСА в Космическом центре имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Это второй пилотируемый полет корабля к Международной космической станции и первая регулярная миссия.

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Изначально старт должен был состояться 14 ноября, но его пришлось отложить из-за очень ветреной погоды.

В составе экипажа - четыре человека, в том числе три астронавта НАСА и представитель агентства аэрокосмических исследований Японии:

Командир Майкл Хопкинс - полковник американских космических сил. В сентябре 2013 года он отправился на Международную космическую станцию на российском "Союзе" и проработал там до марта 2014 года.

Пилот Виктор Гловер - это будет его первый полет в космос.

Инженер Шэннон Уокер - по специальности она физик, работала на МКС в 2010 году, когда провела в космосе 163 дня.

Соити Ногучи - из состава экипажа у него больше всех опыта. Свой первый полет в космос он совершил в 2005 году на борту "Шаттла" (это был первый старт американских космических челноков после трагедии "Колумбии"). После этого он еще раз летал на МКС на российском "Союзе" в 2009 году.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Они дали своему кораблю название Resilience ("Стойкость").

Астронавты проведут на МКС около шести месяцев. Они присоединятся к российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудю-Сверчкову. Таким образом на станции будут находиться семь человек.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Прошлый запуск "Драгона" в конце мая нынешнего года был первой пилотируемой космической миссией, запущенной с территории США за девять лет. Последний раз "Шаттл" взлетел с американского космодрома в 2011 году, и с тех пор для доставки астронавтов на орбиту НАСА была вынуждена прибегать к услугам "Роскосмоса".

После первого успешного запуска "Драгона" с экипажем руководителей полета и Илона Маска поздравил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество с американцами в космосе.

Foto: EPA/Scanpix/LETA

Маск на пресс-конференции по итогам запуска объявил, что "батут работает", намекнув на реплику Рогозина 2014 года о том, что если Россия откажется доставлять американских астронавтов на МКС, то США придется делать это с помощью батута.

Переход в новую эру

Джонатан Эймос, обозреватель по вопросам науки

Нынешний запуск для НАСА закрепляет окончательный переход к новой модели работы - закупке услуг по транспортировке астронавтов в космос у частных подрядчиков. Старая модель - владение и оперирование собственным оборудованием, как было с "Шаттлами", - уходит в прошлое.

Пуск контролируют специалисты SpaceX, хотя сотрудники НАСА и наблюдают за ними через плечо. Именно представители компании Илона Маска будут управлять полетом из центра имени Кеннеди и из центра управления полетами SpaceX в Калифорнии.

Люди из SpaceX посадят экипаж в капсулу, пристегнут ремни и задраят люки.

Все участники отрабатывали свои роли на генеральной репетиции в четверг. Астронавты в своих белых скафандрах прошли ровно тот же путь, что им предстоит преодолеть перед запуском.

Специалисты внимательно следят за погодой. Пока условия во Флориде выглядят благоприятно, но они должны быть такими же на протяжении всего курса ракеты-носителя.

Если во время запуска что-то пойдет не так, и "Драгону" придется отменить миссию и экстренно вернуться на Землю, приводнение тоже лучше совершить в спокойном участке моря, и избегая сильного ветра. Таким образом, команде приходится следить за погодой в 50 точках - от восточного побережья США до западных берегов Ирландии.

Но важно вернуть на Землю не только капсулу. Как и было во время первого пилотируемого полета, SpaceX хочет посадить первую ступень ракеты-носителя, чтобы использовать ее в будущем. Посадка производится на плавучую платформу, и высота волн тоже становится здесь важным фактором.

Стоимость контрактов, подписанных SpaceX и НАСА на испытания и полеты на "космических такси", составляет более 3 млрд долларов. В рамках этого соглашения компания в мае провела первый демонстрационный полет, успешно доставив астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена на МКС и вернув их на Землю.

Соглашение предусматривает шесть "обычных" полетов, и нынешний запуск - первый из них.

Похожее соглашение американское агентство заключило с корпорацией Boeing, хотя их программа отстает от SpaceX примерно на год.

В НАСА говорят, что работа с субподрядчиками сэкономила агентству миллиарды долларов, которые будут потрачены на проекты, связанные с Луной и Марсом. К 2024 году агентство рассчитывает запустить на Луну масштабную пилотируемую миссию.