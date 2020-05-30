Новая эра. Почему корабль SpaceX полетел в космос, несмотря на коронавирус

Впервые за 9 лет корабль с астронавтами на борту отправился в космос из США, а не космодрома Байконур в Казахстане. Чем уникален запуск "Драгона" и почему НАСА не перенесла этот старт, даже несмотря на пандемию коронавируса?

Интрига сохранялась до последнего. 27 мая первую попытку запуска пришлось перенести из-за погоды.

В первый после закрытия программы шаттлов запуск американского корабля с астронавтами на борту с территории США было вложено более 3 млрд долларов. Космический корабль "Драгон" (Dragon) вывела на орбиту ракета Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX.

Чем так важен этот полет?

За 30 лет эксплуатации многоразовых космических кораблей (с 1981 по 2011 год) два из них взорвались вместе с экипажами ("Челленджер" в 1986 году и "Колумбия" в 2003 году).

Трагедия “Колумбии” существенно повлияла на судьбу программы использования американских челноков для полета в космос. Тогда повреждения обшивки, полученные при старте корабля, в итоге привели к его разрушению во время возвращения на Землю и гибели всего экипажа.

Специалисты провели расследование и работу над ошибками. Но в 2011 году в ходе запуска челнока "Дискавери" от корабля вновь оторвалось несколько кусков теплоизоляционной пены.

После этого американцы остановили программу использования многоразовых шаттлов. Возможностей отправить людей в космос осталось только две - при помощи России или Китая. Однако Конгресс США своим решением от 2011 года запретил НАСА сотрудничать с Китаем, опасаясь промышленного шпионажа.

Во взаимодействии с Москвой по вопросам космических программ у Вашингтона было гораздо больше опыта. США и Россия начали сотрудничать в космосе еще в 1970-е годы по программе "Союз-Аполлон". В итоге с 2011 года американских астронавтов стали доставлять на орбиту на российских кораблях "Союз".

Россия, пользуясь своей космической монополией, начала постепенно поднимать стоимость “билета в космос” для США.

В 2008 году НАСА выложило 21 млн долларов за возможность отправить своего астронавта на орбиту. Место на "Союзе", который должен стартовать в октябре 2020 года, стоило НАСА уже более 90 млн долларов.

Новый подход

По прогнозам генерального инспектора НАСА, одно место для полета на "Драгоне" будет стоить около 55 млн долларов.

Новый корабль поручили разработать двум американским фирмам: SpaceX во главе с Илоном Маском и аэрокосмическому гиганту Boeing.

Впервые за всю историю космических полетов государство доверило судьбу своих астронавтов частным инженерным компаниям.

Илон Маск первым довел свой проект до финишной черты, в данном случае - до стартовой площадки.

Первый полет c инновационной многоразовой ракетой-носителем "Фалкон" (Faclon) мог бы состояться еще в 2016 году, но серия аварий на испытательных запусках замедлила проект.

"Это новая эра, новое слово в полетах человека в космос", - заявил журналистам представитель НАСА Джим Бриденстайн.

Если миссия “Драгона” будет успешной, это может решить еще одну проблему астронавтов. Раньше американские космические челноки перевозили одновременно по семь астронавтов.

Российский “Союз” может доставить на МКС только трех человек. При этом "Роскосмос" берет на борт не более двух американских астронавтов.

Это означало, что астронавты вынуждены были тратить больше времени на плановое обслуживание МКС и меньше внимания уделять проведению лабораторных экспериментов. Теперь НАСА планирует изменить этот баланс.

На "Драгоне" тоже будет семь мест. Если полет заказывает НАСА, четыре места будут зарезервированы под астронавтов агентства.

Остальные компания Илона Маска сможет продавать космическим агентствам различных стран, другим бизнес-компаниям, и даже космическим туристам - богатым людям, желающим посмотреть на Землю из космоса.

Космический туризм

Компания SpaceX планирует организовывать и чисто коммерческие полеты в космос. По предварительным оценкам, визит на орбиту обойдется желающим примерно 35 тыс. долларов за ночь.

И это - существенный шаг к формированию более доступного рынка космического туризма, считает предприниматель Ричард Гэрриот.

В 2008 году он заплатил 30 млн долларов за двухнедельное пребывание на МКС. И дело не только в ценовой доступности. Раньше добиться разрешения на полет было практически нереально, отмечает бизнесмен.

"Практически каждый, кто летал в космос в частном порядке, сталкивался с этим. НАСА пыталось отговорить нас лететь или снять с полета по той или иной причине", - рассказывал Гэрриот в интервью американскому изданию Business Insider.

Договор со SpaceX уже подписала компания Space Adventures, которая получит четыре места на первом полете корабля, открытом для космических туристов.

О своем желании прокатиться на борту "Драгона" уже заявил голливудский актер Том Круз. В полете он планирует снять часть своего нового фильма. В НАСА подтвердили, что готовы посодействовать Крузу в съемках на МКС.

Кто полетел в этот раз?

В полет с мыса Канаверал в этот раз отправились два самых опытных и возрастных астронавта НАСА - Даг Херли и Роберт Бенкен.

Их отобрали для полета на "Драгоне" два года назад, и с тех пор они практически поселились в Калифорнии, работая вместе с инженерами SpaceХ.

Астронавты помогали доводить корабль до ума и осваивали сенсорные панели управления. Эти экраны сильно отличающиеся от обычных кнопочных устройств, которыми оснащались челноки и нынешние модули.

"Это очень современный аппарат с технологической точки зрения. Мы рады, что окажемся уже в настоящем космическом корабле, а не на тренажере" - поделился с журналистами Херли.

А Бенкен не стал скрывать, что накануне старта очень волновался.

Херли и Бенкен - не только коллеги, они еще и лучшие друзья в жизни. Астронавты были свидетелями на свадьбах друг у друга, более того, они оба женаты на астронавтках.

Карен Найберг, супруга полковника Херли, дважды летала в космос. Сейчас она уже вышла в отставку и помогает астронавту растить их 10-летнего сына.

Меган Макартур, жена Бенкена, одна из кандидаток на полет к Луне, запланированный НАСА на 2024 год. Она участвовала в ремонте космического телескопа "Хаббл" в 2009 году. Их сыну шесть лет.

Шажок к Марсу

НАСА не отказывается от планов в 2030-х годах отправить человека к Марсу. Активно развивается и лунная программа агентства.

Но пока ученым все еще мало известно, как может повести себя организм человека во время длительных перелетов. И единственный способ узнать об этом больше - проводить дополнительные эксперименты на МКС.

Именно поэтому НАСА стремится как можно скорее нарастить свое присутствие на станции и дать возможность экипажам проводить больше времени за научными исследованиями и экспериментами.

"Этот запуск - следующая ступенька к расширению присутствия людей в космосе и американцев на борту МКС, - заявил журналистам Кирк Ширеман, руководитель программы НАСА на МКС. - Мы с нетерпением ждем этот полет, а затем надеемся наладить регулярные и надежные транспортные коммерческий запуски с низкой околоземной орбиты".