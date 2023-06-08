"Новая газета. Европа": 100 крупнейших оставшихся в РФ иностранных компаний в 2022 году увеличили прибыль в полтора раза
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Иностранные компании, продолжившие вести бизнес в России после начала полномасштабного вторжения в Украину, в 2022 году увеличили чистую прибыль на российском рынке на 54% и заплатили в бюджет РФ налоги в объеме более 3 млрд евро. Эти подсчеты приводятся в исследовании "Новой газеты. Европа".

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Журналисты изучили финансовую отчетность российских юрлиц, которые полностью или частично принадлежат иностранным компаниям, и составили топ-100 фирм, получивших наибольшую прибыль от работы на рынке РФ за 2022 год. В список попали только компании из "недружественных" стран — таковыми российские власти считают почти все европейские государства, США, Канаду, Австралию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и некоторые другие.

Суммарная чистая прибыль этих 100 компаний на российском рынке в прошлом году выросла на 54% — до 1,1 трлн рублей (12,47 млрд евро; здесь и далее используется курс на 8 июня). С долей в бизнесе в РФ эти компании заплатили в бюджет налоги в объеме 288 млрд рублей (3,27 млрд евро), что составляет около 1% доходов российской казны. Больше всего заплатили компании из Франции, Великобритании и США.

Самую большую чистую прибыль на российском рынке в 2022 году из исследованных компаний получил энергетический гигант Total — 269 млрд рублей (3,05 млрд евро), рост на 106%. Французской компании принадлежит 19,4% в производителе сжиженного природного газа "Новатэк", а также доли в их совместных проектах. Представители Total заявляли, что "отказ от этих долей обогатил бы российских инвесторов, что противоречит цели санкций", а также настаивали, что таким образом обеспечивают топливом потребителей в ЕС.

На третьем месте в списке расположился австрийский Raiffeisen Bank, увеличивший чистую прибыль на 272% до 141 млрд рублей (1,6 млрд евро). Авторы исследования предполагают, что финансовая организация заработала благодаря возможности осуществлять переводы через систему SWIFT в условиях, когда большинство российских банков от нее отключили из-за санкций.

Среди производителей продуктов питания лидерство у американской PepsiCo — компания увеличила чистую прибыль в четыре раза и довела ее до 45 млрд рублей (510 млн евро). Как отмечает "Новая газета. Европа", PepsiCo еще прошлой весной остановила российское производство газированных напитков Pepsi, Mirinda и 7UP, но уже летом запустила продажи газировок под другими брендами.

Также в десятку лидеров вошли British Petroleum (энергетика), Japan Tobacco (табачные изделия), Mondelez и Mars (продукты питания), Mondi (упаковочные материалы), Kia (автомобили) и Knauf (строительные материалы).

Несмотря на многочисленные заявления международных компаний о полном или частичном уходе с российского рынка после начала полномасштабного вторжения в Украину, впечатление, что западный бизнес полностью порвал с Россией, ошибочно. Исследователи из Киевской школы экономики подсчитали, что только 241 компания (7%) полностью ушла из РФ, еще 10% приостановили операции, но оставляют для себя возможность возобновить их, 41% продолжает работу в прежнем режиме, треть компаний сократили часть деятельности либо приостановили новые инвестиции.

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Власти РФ в 2022 году изменили законодательство, усложнив проведение сделок с участием компаний из "недружественных" стран, а также резко повысив налоги с продажи иностранных долей в российском бизнесе. В свою очередь, официальный Киев упрекает компании, оставшиеся на российском рынке, в том, что уплачиваемые ими налоги в бюджет РФ позволяет Кремлю вести агрессивную войну.

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