"Новая газета. Европа": засекреченный пункт указа о мобилизации позволяет призвать до миллиона россиян

Седьмой пункт указа Владимира Путина о начале "частичной" мобилизации при публикации был скрыт грифом "для служебного пользования". Как утверждает "Новая газета. Европа" со ссылкой на источник в администрации президента, в полной версии говорится о призыве на фронт одного миллиона человек.

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Журналисты и эксперты обратили внимание на отсутствие в тексте указа одного из пунктов вскоре после его публикации на сайте президента РФ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в своем комментарии для СМИ сообщил, что таким образом была скрыта информация о количестве резервистов, которых могут мобилизовать.

"Единственное, что я могу сказать, что Сергей Кожугетович Шойгу в своем интервью сказал: "300 тысяч человек". Вот там идет речь о количестве до 300 тысяч человек", — уточнил Песков.

Источник "Новой газеты. Европа" подтвердил, что седьмой пункт определяет количество граждан, подлежащих мобилизации, однако привел совсем другие числовые значения. "Цифру несколько раз исправляли, и в итоге, остановились на миллионе", — цитирует издание своего собеседника. Он также рассказал, что изначально засекретить хотели весь указ.

"Новая газета. Европа" попыталась проверить эти данные у других высокопоставленных источников. Собеседники сразу из нескольких российских министерств сообщили, что полный текст указа им не поступал, а в системе межведомственного документооборота он доступен в том же виде, что и обычным россиянам — со скрытым седьмым пунктом.

Комментируя публикацию "Новой газеты. Европа", Дмитрий Песков назвал изложенные в ней сведения "ложью".

Как подчеркивают журналисты издания, гриф "для служебного пользования" — первый уровень категорированных документов. Согласно российскому законодательству, за разглашение его содержания, "как правило, наступает только дисциплинарная или административная ответственность". Наказание за распространение информации, скрытой грифами "секретно" или "совершенно секретно", существенно серьезнее.