"Новая газета" прекращает работу после второго предупреждения от Роскомнадзора

Редакция российского оппозиционного издания "Новая газета" заявила, что приостанавливает работу после получения еще одного предупреждения от Роскомнадзора.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины", — говорится в заявлении издания.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе письменное предупреждение. Поводом для это стало якобы "упоминание НКО-иноагента без маркировки". При этом представители РКН не уточнили, о каком именно материале идет речь.

Первое предупреждение "Новой газете" Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно, как заявили тогда в РКН, было также связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.

Два предупреждение Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.