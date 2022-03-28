"Новая газета" прекращает работу после второго предупреждения от Роскомнадзора
Foto: Novaya Gazeta

Редакция российского оппозиционного издания "Новая газета" заявила, что приостанавливает работу после получения еще одного предупреждения от Роскомнадзора.

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"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины", — говорится в заявлении издания.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе письменное предупреждение. Поводом для это стало якобы "упоминание НКО-иноагента без маркировки". При этом представители РКН не уточнили, о каком именно материале идет речь.

Первое предупреждение "Новой газете" Роскомнадзор вынес 22 марта. Оно, как заявили тогда в РКН, было также связано якобы с отсутствием маркировки НКО-иноагента в одном из материалов. Роскомнадзор потребовал незамедлительно отредактировать материал без маркировки и сообщить об этом.

Два предупреждение Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ.

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