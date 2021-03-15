"Новая газета" заявила о "химической атаке" на здание редакции в Москве

"Новая газета" заявила о распылении в здании, где находится редакция, неизвестного химического вещества. Никто не пострадал. На месте работают специальные службы. Утром издание опубликовало расследование о внесудебных расправах в Чечне.

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"Вход в здание, в котором находится в том числе и редакция "Новой газеты", расположенная по адресу Потаповский переулок, 3, подвергся химической атаке. В помещениях сохраняется стойкий резкий химический запах, который чувствуют все посетители и сотрудники редакции, а также других организаций, расположенных в здании. Источник атаки пока не установлен", — сообщило издание.

Из сообщения следуют, что в редакцию прибыли сотрудники МЧС и МВД, а также ФСБ, "поскольку здание представляет собой режимный объект".

Здание, в котором находится и редакция "Новой газеты", поражено неизвестным химическим веществом неприятного запаха. Вот фото с места события. ➡️https://t.co/0VDW3lRuLV ❗Помогите нам выжить среди этой вони: https://t.co/8ChxtGIXl6 pic.twitter.com/Zht1mal74u — Новая Газета (@novaya_gazeta) March 15, 2021

По словам пресс-секретаря"Новой газеты" Надежды Прусенковой, что никто из сотрудников редакции не пострадал. "Ждем химиков для выяснения состава, концентрации и определения того, что конкретно произошло. Пострадавших нет. В той части, где запах не ощущается, продолжается работа. Специальные службы не давали сигнала к эвакуации", — рассказала Прусенкова телеграм-каналу "Подъем".

Содержание вредных веществ в воздухе в редакции "Новой" не превышает предельных значений, заявил РИА "Новости" представитель экстренных служб. "Из-за появления неприятного резкого запаха, напоминающего канализационный, из здания газеты были эвакуированы 15 человек", — сказал собеседник агенства.

По его словам, резкий запах ощущался у входа в редакцию и в коридорах, но сейчас всех сотрудников газеты вернули на рабочие места.

"По мнению наших сотрудников, изучавших обстоятельства нападения в июле 2017 года на дом и машину журналистки "Новой газеты" Юлии Латыниной, запахи очень похожи. Тогда дом и машину Латыниной обрызгали едким газом неизвестного состава, обладающего неприятным запахом", — пишет "Новая газета".

"Правоохранительные органы выполняют свои функции"

В апреле 2017 года в редакцию пришло письмо, в котором находился белый порошок. На конверте был нарисован пасхальный кулич и крашеные яйца с подписью "С праздником Пасхи!", а также стояла пометка "Грозный" и почтовый индекс. В качестве адресата был указан гендиректор "Новой газеты".

"По запаху похоже на то, чем когда-то травили Латынину. Но нам кажется, что это слишком похоже на то, что целенаправленно подвергали атаке именно редакцию "Новой газеты". Запах едкий, похож на концентрированное ядовитое фекальное вещество. Сейчас в редакции 20-30 человек. Нервозно так, конечно", — рассказала пресс-секретарь издания.

Утром в понедельник "Новая газета" опубликовала статью о внесудебных казнях, которые, по ее данным, в 2016-2017 годах происходили в Чечне. Бывший сотрудник полка ППСП имени Ахмата Кадырова, назвав свое имя, заявил, что участвовал в задержании жителей Чечни, которых позднее казнили.

Позже эту публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Журналисты спросили его, насколько в Кремле удовлетворены вниманием правоохранительных органов к происходящему в Чечне и не считают ли там, что органы "предпочитают замечать не все преступления".

"Нет, такого ощущения нет. Правоохранительные органы выполняют свои функции. Никакого избирательного подхода здесь нет и быть не может", — ответил Песков.