Новая резолюция ПАСЕ: террористический режим в РФ и ПВО Украине

После обращения президента Зеленского и эмоциональных дебатов ПАСЕ приняла резолюцию. В ней она признала "нынешний российский режим террористическим" и попросила предоставить Украине ПВО.

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции признала "нынешний российский режим террористическим". Эта поправка к тексту резолюции "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" была принята во время состоявшихся в четверг, 13 октября, дебатов ассамблеи в Страсбурге.

Кроме того, в тексте резолюции содержится призыв к национальным правительствам стран-членов Совета Европы (СЕ) предоставить Украине системы противовоздушной обороны, а также указывается на то, что Россия незаконно находится в Совете Безопасности ООН, поскольку "присвоила себе место бывшего СССР без формальных юридических процедур". За резолюцию проголосовали 97 депутатов, двое воздержались.

Гарантировать наказание за военные преступления

Этот документ, наверное, стал одним из самых жестких за всю историю существования Совета Европы: ассамблея призвала государства-члены СЕ к решительным и конкретным действиям. Как подчеркнул автор резолюции, литовский депутат от Европейской народной партии Эммануэлис Зингерис, "именно такая резолюция является достойной реакцией ПАСЕ на зверства и жестокость российской армии в Украине".

Как отмечается в резолюции, "российский режим" своими действиями вне страны и внутри самой России стремится создать атмосферу террора среди населения, чтобы достичь собственных политических целей.

ПАСЕ осуждает последние обострения, на которые пошла РФ: массированный ракетный обстрел Украины, проведение "референдумов" и незаконную аннексию частей четырех украинских областей, угрозы Кремля нанести ядерный удар. В тексте документа ПАСЕ еще раз подтвердила свою твердую поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

При этом ПАСЕ призывает государства-члены создать "комплексную систему ответственности за серьезные нарушения международного права", которая позволит наказать за совершенные военные преступления в Украине всех причастных представителей российских властей.

"Кремль влияет на международные организации"

Несмотря на то, что 16 марта Россия была исключена из состава Совета Европы за развязывание войны, в документе содержится обращение к российским властям с требованием "немедленно и безусловно прекратить агрессию против Украины".

Всего в резолюции есть 17 пунктов, обращенных РФ с призывами прекратить войну, атаки, шантаж, угрозы, преследования и вернуться в рамки права, сотрудничая с соответствующими международными органами.

Кроме этого, в ассамблее пришли к выводу, что Кремль использует россиян, работающих в международных организациях, для того, чтобы "поддерживать агрессию РФ против Украины, распространять ложную информацию и российские нарративы об этом".

Поэтому, учитывая "серьезность ситуации в мире", резолюция ПАСЕ призывает международные организации "рассмотреть соответствующие меры, чтобы избежать использования российским режимом россиян среди персонала как инструмента для поддержки агрессии РФ против Украины, для распространения ложной информации и российских нарративов и влияния на политические решения этих организаций".

Зеленский: "С Россией не может быть дипломатии"

Перед дебатами по резолюции к депутатам ассамблеи по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал членов ПАСЕ делать все возможное, чтобы Россия оказалась в международной изоляции и еще больше сократить возможности РФ финансировать войну. По его словам, Кремль должен "увидеть ноль на своих счетах за нефть и газ, чтобы задуматься о мире".

"Дипломатия — мощный инструмент, но только тогда, когда молчит оружие. С Россией сегодня не может быть дипломатии, потому что нет уважения к лидерам, которые убивают, захватывают и не уважают международное право", — заявил президент Украины, отметив, что "некоторые страны" продолжают общение с Москвой, "как будто ничего не происходит".

Зеленский считает, что изоляция России поможет простым россиянам понять, "что эта война происходит в Украине из-за того руководства, которое они избрали". "Россия хочет говорить только на языке террора. Этот факт следует признавать на всех уровнях. Политически, юридически и на поле боя в Украине, и поддержкой наших оборонных возможностей", — заявил украинский президент. Он также призвал привлечь РФ как государство-агрессора и "каждого из российских убийц" к ответственности за все преступления этой войны.

"Господин Путин, вы презираете собственный народ"

Не менее эмоциональными, чем выступление украинского президента, были речи депутатов ПАСЕ во время дебатов.

"Самым большим сюрпризом для Путина, кроме мужественного сопротивления украинцев, стала солидарность Европы, поэтому нам нужно продолжать и не останавливаться", — заявил эстонский депутат от группы социалистов Индрек Саар. Он предостерег международное сообщество от подталкивания Киева к договоренностям "о немедленном прекращении огня любой ценой", потому что это, по его словам, станет "дорогой в ад, вымощенной хорошими намерениями".

Группа депутатов ПАСЕ посетила Украину этим летом, и среди них был представитель Хорватии (группа социалистов) Домагой Гайдукович. Он назвал увиденное в Макарове, Буче и Ирпене "геноцидом и преступлением против человечности".

"Это требует наказания тех, кто их совершил, кроме того, нам нужно думать о восстановлении Украины, потому что мы не может вернуть человеческие жизни, но можем отстроить освобожденные территории", — сказал депутат. Он убежден, что оккупированные части четырех украинских областей необходимо вернуть Украине "дипломатическим или военным путем". "Пока это не будет сделано, война не прекратится", — считает хорватский политик.

Испанский депутат Пауло Писко обратился к президенту РФ Владимиру Путину с трибуны ПАСЕ.

"Господин Путин, вы лгали своему народу и говорили, что эта война — специальная военная операция, но у вас десятки тысяч убитых, моральный дух вашего войска низок, потому что оно не хочет гибнуть ради ваших имперских амбиций. Вы хотели восстановить величие России, вместо этого вы разрушаете будущее вашего народа, который вы на самом деле презираете", — сказал депутат. По словам испанского политика, "даже Китай отвернулся" от Москвы из-за варварства, убийств и разрушения в Украине. "Господин Путин, вас будут судить за ваши преступления, за войну, которую вы начали без всяких на то причин. И единственное место в истории, которое вас ждет, — это тюрьма", — подытожил оратор.