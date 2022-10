Россия спустя три недели после первой волны атак на объекты энергетической инфраструктуры в Украине нанесла новую серию ударов. Много взрывов было слышно в Киеве, в Харькове остановилось метро, в десятке других регионов власти сообщают об ударах по объектам критической инфраструктуры.

В понедельник утром украинские официальные лица сообщили о массированных российских ударах по критически важной инфраструктуре в Киеве, Харькове и других городах. Два дня назад Россия обвинила Украину в атаке беспилотников на Черноморский флот России у побережья аннексированного Крымского полуострова. Новую волну ударов по Украине минобороны России пока не прокомментировало.

Дополнение Delfi: уже после публикации этого текста российское военное ведомство подтвердило нанесение ударов "по системам военного управления и энергетики Украины". Утверждается, что во время атак использовалось "высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования", при этом "все назначенные объекты" были поражены.

Командование военно-воздушных сил Украины сообщило, что силами ПВО этим утром удалось сбить 44 российских крылатых ракеты. В общей сложности Россия запустила более 50 ракет, утверждают украинские военные.

Около 8:00 жители Киева услышали "много взрывов", передавал из столицы Украины корреспондент Би-би-си. Вскоре после этого у него дома пропал свет и связь.

"В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения", — подтвердил отключение электричество мэр Виталий Кличко. Позже он уточнил, что без света в Киеве осталось около 350 тысяч квартир.

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба в свою очередь сообщил утром, что "ракетная атака продолжается", а система ПВО "отрабатывает цели".

Заместитель главы офиса президента Украина Кирилл Тимошенко заявил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии. Кулеба попросил жителей Киевской области приготовиться к длительному отсутствию электроэнергии.

Плановые веерные отключения в Украине происходят уже три неделе, после того как Россия начала регулярные обстрелы объектов энергетической инфраструктуры. Москва связала атаки со взрывом на Крымском мосту, ответственность за который Киев не брал. Российские военные регулярно докладывают о нанесенных ударах по энергообъектам, но массированными атаками по всей стране были только 10-11 октября.

Сейчас это произошло снова. 11 октября украинские военные сообщали о запуске 84 российских ракет (и 24 дронах-камикадзе), теперь — о 50 ракетах.

В Харькове после новой волны ударов перестало работать метро. Как и в других регионах страны, власти сообщают, что целями ударов снова стали инфраструктурные объекты.

"Два "прилета" по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе", — написал в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Потому возможны перебои со светом. Пострадавших на данный момент нет", — заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Харькове кроме метро перестали ходить троллейбусы и трамваи.

Сообщения региональных властей Украины о новой волне массированных ударов напоминают друг друга. В них почти нет подробностей.

Власти Запорожской, Черкасской и других областей также заявили о российских атаках на объекты инфраструктуры и проблемы с электроэнергией. В Черкасской области под удар попал один из объектов критической инфраструктуры, часть области в результате оказалась обесточена, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Другие подробности он не уточнил.

В Запорожской области ракетный удар был нанесен около 8:00, как и в Киевской области, в результате были повреждены объекты критической инфраструктуры, возможны перебои со светом, предупредил глава обладминистрации Александр Старух. Пострадавших, по его словам, нет.

В Черновицкой области также есть "повреждение критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов", заявил глава областной администрации Руслан Запаранюк. "Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов. Дождитесь официальной информации", — написал он в телеграм-канале, не приведя другие подробности.

Ракеты попали в один из энергетических объектов в районе Светловодска в Кировоградской области, следует из сообщения областной военной администрации. По предварительным данным, обошлось без жертв, "идет ликвидация последствий пожара", заявили власти.

Губернаторы этих трех областей не называли при этом попавшие под удар объекты электроэнергетики.

Российские военные нанесли ракетные удары по трем крупным гидроэлектростанциям, утверждает издание Еlektrovesti — "по Днепровской ГЭС, Днестровской ГЭС и Кременчугской ГЭС". ДнепроГЭС — это как раз Запорожская область, Кременчугская ГЭС находится в Кировоградской области, а Днестровская — в Черновицкой.

Представитель оккупационных властей в Запорожской области Владимир Рогов также сообщил об ударе по Днепровской ГЭС. По его данным, произошло "попадание" в подстанцию, находящуюся около ДнепроГЭС, после чего "большие перебои с электричеством в городе начались".

В результате утренних атак в Днепропетровской области есть серьезные разрушения в результате попадания по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде, написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Валентин Резниченко. В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие, сообщил глава городской администрации Александр Вилкул.

В Винницкой области сбитая ракета упала на гражданский объект, есть разрушения, сообщил губернатор Сергей Борзов. Этот регион не так часто попадает под российские удары. Исключение — взрыв в Доме офицеров в июле, жертвами которого стали 27 человек. 11 октября в Винницкой области дронами-камикадзе была атакована Ладыжинская ТЭС. Борзов не уточнил, куда пришелся удар в этот раз.

Над Львовской областью российские ракеты сбили силы ПВО, утверждает глава областной военной администрации Максим Козицкий.

Украинские СМИ также сообщали о взрывах в Житомирской, Ровенской и других областях. Информация о сбитых над Волынской областью ракетах была признана украинскими властями ложной.

Украинские железные дороги сообщили, что из-за обстрелов объектов энергетики некоторые участки пути остались без электричества. На линии были выведены резервные тепловозы.

В субботу Россия заявила об атаке украинских дронов на Черноморский флот в аннексированном Севастополе. В ней были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских беспилотных аппаратов, докладывали российские военные.

Киев не брал на себя ответственность за это нападение. Тем не менее, американский Институт исследования войны (ISW) пришел к выводу, что удар по бухте и военным кораблям нанесли вооруженные силы Украины. Целью эксперты назвали фрегат класса "Адмирал Григорович". В состав Черноморского флота входят три таких фрегата — "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Все они способны запускать крылатые ракеты "Калибр".

"Если бы Киев отдал приказ об этой атаке, это было бы пропорциональным и даже сдержанным ответом на масштабные российские бомбардировки гражданских объектов по всей Украине в последние несколько недель", — считают эксперты ISW.

Минобороны России заявило, что незначительное повреждение в результате этого получили морской тральщик "Иван Голубец". Американский институт в связи с этим напомнил, что российские военные и раньше приуменьшали масштаб причиненного им ущерба.

Первой реакцией России на нападение на корабли Черноморского флота стала заморозка "зерновой сделки", заключенной в июле благодаря усилиям ООН и Турции. Сделка позволила разблокировать украинские порты и возобновить экспорт украинского зерна.

По версии Москвы, ставшие мишенью военные корабли якобы задействованы в обеспечении "зерновых коридоров" в Черном море. Киев считает эти объяснения неприемлемыми. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия искала любой повод, чтобы прервать экспорт зерна из Украины.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала очередной массовый ракетный обстрел варварским.

"Как и миллионы украинцев, наша команда посольства США в Киеве снова в укрытии, поскольку Россия продолжает бездушные и варварские ракетные удары по народу Украины, пытаясь покинуть страну в холоде и тьме в преддверии зимы", — написала она в "Твиттере".

