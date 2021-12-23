Новая вспышка Covid-19 в Китае: в 13-миллионном Сиане введен тотальный локдаун
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Китае из-за нескольких десятков заражений коронавирусом введен тотальный локдаун в административном центре провинции Шэньси — городе Сиань с населением в 13 млн человек. С полуночи четверга, 23 декабря, жителям запрещено покидать свои дома за редчайшими исключениями.

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Каждой семье предписано выбрать кого-то одного, кто сможет раз в два дня закупаться необходимым, говорится в сообщении, распространенном городской администрацией.

Власти Сианя 23 декабря сообщили об обнаружении 63 случаев заражения коронавирусом в городе, все — завозные. Пока неизвестно, идет ли речь о новом, более заразном "омикрон"-варианте вируса. В городе запланированы миллионы тестов на коронавирус. Инфицированные и их ближайшие контакты госпитализированы или помещены на карантин. В Сиане закрыты школы, работают лишь магазины, где можно купить самое необходимое. Сообщение с Сианем, включая воздушное, прервано.

Китай с помощью столь жестких мер практически взял под контроль эпидемию коронавируса. Уже год ситуация с ковидом в КНР значительно лучше, чем во многих других странах. Общественная жизнь и экономика уже давно нормализовались, но осенью в стране было зафиксировано несколько вспышек "дельта"-варианта. Теперь власти опасаются "омикрона", который распространяется быстрее "дельты". Через шесть недель в Пекине открываются зимние Олимпийские игры.

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