Новая Зеландия ввела полный карантин: обнаружен первый человек с Covid-19 за полгода

В Новой Зеландии зафиксирован первый случай заболевания Covid-19 за шесть месяцев. Правительство во вторник приняло решение ввести жесткий карантин на три дня на всей территории страны, сообщает BBC News.

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Коронавирус был обнаружен у 58-летнего мужчины, проживающей в северном районе Окленда Девенпорте. Он находится в изоляции, а команда сотрудников Министерства здравоохранения Новой Зеландии проверяет всех, кто контактировал с заразившимся в течение последних дней. Предполагается, что заболевший мог передать вирус другим людям в ходе как минимум 23 контактов.

"Кабинет министров принял решение о том, что с 23:59 17 августа Новая Зеландия перейдет на четвертый, максимальный уровень угрозы [национальной безопасности и здоровью] на три дня. В Окленде и Короманделе локдаун продлится неделю. Так мы сведем к минимуму любые контакты, а кроме того, у нас появится время на сбор дополнительной информации и проведение крупномасштабного тестирования", — заявила глава правительства страны Джасинда Ардерн.

Все предприятия, учреждения и ведомства в Окленде будут закрыты, общественные мероприятия отменены, а школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Жителям города предписано оставаться дома, а на улице и в общественных местах соблюдать социальную дистанцию в два метра и по возможности надевать маску.

BBC отмечает, что после объявления о локдауне жители страны бросились скупать продукты в супермаркеты.

С начала пандемии в Новой Зеландии выявили 2 926 случаев заражения коронавирусом, вылечились 2 857 пациентов, умерли 26. В карантине остаются 43 заразившихся, но никто из них не нуждается в госпитализации.

На данный момент в стране вакцинировано около 20% населения.