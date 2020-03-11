Новейшие данные о коронавирусе в Литве: двое больных изолированы в Каунасе

10 марта Минздрав подтвердил, что в Литве установили два новых случая коронавируса. На пресс-конференции в среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига предоставил больше информации о новых случаях, сообщает портал ru.delfi.lt.

Как сказал Верига, заразившиеся - муж и жена (1980 и 1985 г.р.) из Каунаса. Они находились на итальянском горнолыжном курорте с 29 февраля по 7 марта. Когда у них них поднялась температура, на скорой их увезли в больницу. Анализы подтвердили подозрения.

Глава Минздрава сказал, что со вчерашнего дня был расширен круг людей, которых проверяют на коронавирус. Будут проверять не только тех, кто был в странах, где зафиксированы очаги инфекции, но и тех, у кого зафиксирована пневмония неясного происхождения.

Все вернувшиеся из Италии заполняют анкеты Национального центра общественного здравоохранения. Как сказал министр, состояние здоровья мужчины и женщины удовлетворительное, никакое сложное лечение им не требуется. Также выявили двух человек, контактировавших с парой, которые могли заразиться. Их изолировали дома.

По данным источников Delfi, больные находятся в Каунасской клинической больнице.

В среду рано утром глава Клиники инфекционных заболеваний Каунасской клинической больницы Ауксе Мицкене сказала Delfi, что во вторник поздно вечером в клинику поместили двоих человек, у которых подозревали коронавирус. "Я уехала из больницы поздно вечером, тогда у нас еще не было результатов, но было похоже, что результаты будут положительными. Я не исключаю, что они и подтвердились", - сказала врач. По имеющимся данным, поздно вечером ждали еще один результат, но, по данным Delfi, он не подтвердился.

Таким образом в Литве подтверждены три случая заражения коронавирусом (COVID-19). Первый случай заражения коронавирусом в Литве был установлен 28 февраля у жительницы Шяуляй, которая вернулась из Италии.